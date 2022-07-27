أسهم الإمارات تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة «إعمار العقارية»

صعدت أسهم الإمارات في ختام تعاملات الأربعاء، إذ ارتفع سهم سوق دبي المالي بنسبة 0.4% عند مستوى 3261 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 143 مليون درهم.

صعود أسهم الإمارات

وشهدت السوق ارتفاع أسهم 15 شركة من أصل 33 شركة، تم تداولها اليوم، بينما انخفضت أسهم 17 شركة، وبقيت شركة واحدة على ثبات.

واٌقفل سهم “إعمار العقارية” مرتفعا بنسبة 1.5% عند 5.39 درهم، وبتداولات تجاوزت 5 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم “إعمار للتطوير” بنسبة 2.1% عند 4.34 درهم، وبتداولات تجاوزت مليوني سهم.

وارتفع سهم “الإمارات دبي الوطني” بنسبة 0.4% عند 12.75 درهم، وبتداولات تجاوزت مليوني سهم، بينما ارتفع سهم “دبي الإسلامي” بنسبة 0.9% عند 5.83 درهم، وبتداولات قاربت 4 ملايين سهم.

وأكثر الأسهم تداولا، سهم “الاتحاد العقارية” مرتفعا بنسبة 1.7% عند 0.236 درهم، وبتداولات تجاوزت 10 ملايين سهم.

سوق أبوظبي المالي

أقفل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم مرتفعا بنسبة 0.2%، عند مستوى 9557 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.2 مليار درهم.

ومن أصل 58 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 30 شركة، بينما انخفضت أسهم 20 شركة، وبقيت 8 على ثبات.

وأقفل سهم “ابوظبي الأول” منخفضا بنسبة 1.8% عند 19.38 درهم، وبتداولات تجاوزت 9 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم “أدنوك للحفر” بنسبة 2.7% عند 3.47 درهم، وبتداولات قاربت 10 ملايين سهم.

يشار إلى أن شركة “أدنوك للحفر” كانت قد أعلنت اليوم، ترسية عقدين عليها من طرف شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” بقيمة 7.5 مليار درهم.

وانخفض سهم “دانة غاز” بنحو 1% عند 1.00 درهم، وبتداولات قاربت 11 مليون سهم، بينما أغلق سهم “أدنوك للتوزيع” عند سعره السابق 4.20 درهم، وبتداولات تجاوزت 12 مليون سهم.

وكان سهم “ملتيبلاي” أكثر الأسهم تداولا في السوق، مغلقا عند سعره السابق 1.81 درهم، وبتداولات تجاوزت 49 مليون سهم.