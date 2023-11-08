أسهم الإمارات تغلق الأربعاء متراجعة منهية سلسلة من المكاسب

تراجعت أسهم الإمارات في ختام تعاملات الأربعاء، منهية سلسلة من المكاسب، الأربعاء، وسط بقاء مؤشرات الأسواق عند مستويات فنية جيدة تؤهلها لإختراقات جديدة، خلال الجلسات القادمة، في إطار عملية تصحيح للأسعار.

وانخفض سوق دبي المالي 0.6% إلى مستوى 3965.21 نقطة بعد ارتفاع 8 جلسات متتالية، فيما انخفض سوق أبوظبي على نحو طفيف 0.06% إلى مستوى 9545.68 نقطة.

تراجع أسهم الإمارات

وجاء تماسك سوق العاصمة بدعم من سهم (اتصالات إي آند)، الذي ارتفع 0.71% إلى مستوى 19.96 درهم، وبنك أبوظبي الأول 0.45% إلى 13.38 درهم، و”ألفا ظبي” 0.84% إلى 19.12 درهم. وفي المقابل تراجع سهم “طاقة” 1.27% إلى 3.12 درهم.

وفي سوق دبي، خالف سهم “أمانات” التراجعات من خلال ارتفاعه 1.88% إلى مستوى 1.08 درهم، بعد إعلان الشركة ارتفاع صافي أرباحها في 9 شهور بنسبة 73%، لتصل إلى 88.2 مليون درهم.

وفي المقابل، ضغطت أسهم قيادية على مؤشر دبي، منها “إعمار العقارية” بنزوله 2% إلى 6.84 درهم، وبنك الإمارات دبي الوطني” بهبوطه 0.56% إلى 17.7 درهم، و”دبي الإسلامي” بانخفاضه 0.89% إلى 5.55 درهم. واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 1.17 مليار درهم، منها 893.8 مليون درهم في سوق أبوظبي، و277.7 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 286.7 مليون سهم، توزعت بواقع 160.7 مليون سهم في أبوظبي، و126 مليون سهم في دبي.