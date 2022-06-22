أسهم الإمارات تغلق الأربعاء متراجعة بقيادة «الإمارات للمرطبات» 

تراجعت أسهم الإمارات في ختام تعاملات الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.86% خاسرًا 28.33 نقطة ليغلق عند مستوى 3235.98 نقطة، وبلغ حجم التداول 106.4 مليون سهم محققة ما قيمته 300.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 4645 صفقة لعدد 27 سهمًا.

أسهم الإمارات تتراجع

وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 9.16%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.71%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 1.57%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.41%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.19%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.78%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.37%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع التأمين وحيدًا بنسبة 0.72%.

وقفزت 4 أسهم على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 7.67%، ثم سهم بنك دبي التجاري بنسبة 2.12%، وتراجع 21 سهمًا شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.88%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 5.38%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 22.9 مليون ورقة بقيمة 118.9 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.843% خاسرًا 173.60 نقطة ليغلق عند مستوى 9244.16 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.874 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 206.9 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 9815 صفقة.

وانخفضت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 4.61%، أعقبه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 3.01%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.98%، ثم قطاع المرافق بنسبة 2.34%، ثم قطاعي الطاقة والاتصالات بنسبة 1.84%، 1.81%، على التوالي، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.74%، وأخيرًا السلع الاستهلاكية بنسبة 1.1%.

وارتفعت 4 أسهم ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء” بنسبة 8.38%، ثم سهم “مجموعة أرام” بنسبة 7.57%، ثم سهم “شركة ألياه للاتصالات الفضائية” بنسبة 0.38%، وتراجع 44 سهمًا على رأسها سهم “شركة الاتحاد للتأمين” بنسبة 10%، ثم سهم “أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات” بنسبة 9.6%، ثم سهم “شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل” بنسبة 7.94%، فيما تصدر سهم “الشركة العالمية القابضة” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 377.7 مليون درهم.

بورصة البحرين

وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.5% خاسرًا 9.18 نقطة ليغلق عند مستوى 1828.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 854.3 ألف سهم بقيمة 199.1 ألف دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 44.27% بضغوط هبوط أسهم مجموعة جي أف إتش المالية، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الوطني بنسبة 2.46%، 1.18%، 0.41%، 0.16%، على التوالي. كما تراجع قطاع العقارات بنسبة انخفاض 39.77% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.79%، وهبط سهم شركة استيراد الاستثمارية 9.63%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة نمو 4.62% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.2%، وصعد سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 2.61%.