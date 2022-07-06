أسهم الإمارات تغلق الأربعاء متراجعة بقيادة سهم «تيكوم»

تراجعت أسهم الإمارات في ختام تداولات الأربعاء ليتخلى سوق أبوظبي عن مستوى 9200 نقطة، وكذلك هبط سوق دبي قرب أدنى مستوى في 7 أشهر، بالتزامن مع الضغوط العالمية وتراجع الأسواق الدولية بسبب مخاوف الركود الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض معنويات المستثمرين.

واتجه الأجانب والخليجيون للتسييل في الأسهم الإماراتية، بينما اتجه الإماراتيون للشراء في سوقي دبي وأبوظبي.

تراجع أسهم الإمارات

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.92% عند مستوى 3061 نقطة (أدنى إغلاق منذ نهاية نوفمبر الماضي) مع هبوط 23 سهمًا.

وبلغت قيمة التداول في سوق دبي 251.45 مليون درهم، بحجم تداول بلغ 94.97 مليون سهم.

وتراجع سهم تيكوم في ثاني جلساته بسوق دبي بنسبة 1.63%.

وتصدّر سهم إعمار الأسهم من حيث قيمة التداول من خلال 81.64 مليون درهم، كما تصدّر سهم سوق دبي الأسهم من حيث أحجام التداول من خلال 18.15 مليون سهم.

وجاء أداء السوق بالتزامن مع تراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.59%، بينما تراجع العقار بنسبة 2.63%، وانخفض مؤشر قطاع الاستثمار بنحو 1.6%.

وفيما يخص أسهم العقار في سوق دبي، تراجع سهم إعمار العقارية بنسبة 2.78%، بينما تراجع ديار للتطوير بنسبة 2.39%، وانخفض إعمار للتطوير 2.43%.

تراجع دبي الإسلامي

وتزامن أداء قطاع البنوك مع تراجع دبي الإسلامي بنسبة 2.72%، بينما تراجع الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.88%.

وجاء أداء السوق بالتزامن مع تراجع سهم ديوا بنحو 0.39%، بينما سجل سهم سوق دبي المالي تراجعا بنسبة 5.06%.

وتصدّر سهم الوطنية للتأمين الأسهم الصاعدة في سوق دبي بنسبة 13.63%، بينما تصدَّر سهم الإمارات للمرطبات الأسهم الهابطة بنسبة 8.43%.

واتجه الأجانب للبيع في سوق دبي بصافٍ 9.26 مليون درهم فيما باع العرب والخليجيون بصافي 425 ألف درهم و143.43 ألف درهم على التوالي، بينما اشترى الإماراتيون بصافي 9.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وفي ختام جلسة اليوم واصل مؤشر سوق أبوظبي تراجعه دون مستوى 9200 نقطة، ليتراجع بنسبة 0.16% عند مستوى 9194 نقطة.

وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي 1.16 مليار درهم، فيما بلغ حجم التداول 163.59 مليون سهم.

وجاء أداء السوق مع تراجع العالمية القابضة بنسبة 0.38%، بينما ارتفع أبوظبي الأول بنسبة 0.54%، وتراجع ألفاظبي بنسبة 2.42%، وارتفع مجموعة ملتيبلاي بنسبة 1.13%، كما صعد أدنوك للتوزيع بنسبة 1.95%.

بينما تراجع الدار العقارية بنسبة 0.47%، كما تراجع بروج بنحو 0.69%، بينما تراجع موانئ أبوظبي بنسبة 5.9%.

وتصدَّر سهم العالمية القابضة الأسهم من حيث قيمة التداول بقيمة 326.41 مليون درهم، فيما تصدَّر ملتيبلاي الأسهم النشطة من حيث أحجام التداول بنحو 37.55 مليون سهم.

وقاد سهم غذاء ارتفاعات سوق أبوظبي بنسبة 8.05%، بينما تصدَّر أبوظبي الوطنية لمواد البناء تراجعات السوق بنسبة 9.19%.

واتجه الأجانب للبيع في سوق أبوظبي بصافٍ 53.12 مليون درهم فيما باع الخليجيون بصافي 4.96 مليون درهم واشترى العرب بصافٍ 3.88 مليون درهم، بينما اشترى الإماراتيون بصافي 54.2 مليون درهم.