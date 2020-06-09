أسهم الأندية الأوروبية تفقد 1.8 مليار دولار بسبب «كورونا»

المال ترصد آثار الجائحة على 12 ناديا خلال 5 أاشهر بالتزامن مع عودة البطولات

تكبدت الأندية الأوروبية لكرة القدم خسائر ضخمة من حيث القيمة السوقية لأسهمها المدرجة فى بورصات لندن و ميلانو وأسطنبول بجانب البورصة الألمانية، عقب مرور 5 أشهر على انتشار جائحة كورونا «كوفيد-19» عالميًا.

❙ 6.221 مليار القيمة السوقية لها بنهاية مايو الماضى

وتأثرت القيمة السوقية لأسهم 12 ناديا أوروبيا بشدة خلال الـ 5 شهور الأخيرة، إذ تراجعت لـ 6.221 مليار دولار – ما يعادل 100 مليار جنيه- فى نهاية مايو الماضى مقارنة مع القيمة السوقية لتلك الأسهم فى مطلع العام ذاته والبالغة 8.019 مليار دولار – ما يعادل 130 مليار جنيه-، خاسرة نحو 1.798 مليار دولار.

وضمت قائمة الأندية الـ 12 كلا من مانشستر يونايتد الإنجليزى وبوروسيا دورتموند الألمانى وأياكس أمستردام الهولندي، ويوفنتوس ولاتسيو وروما الإيطاليين، وسيلتك ورينجرز بإسكتلندا، والأندية التركية بشكتاش و فناربخشة، وأولمبيك ليون الفرنسى ولشبونة البرتغالي.

«المال» قامت برصد الآثار السلبية لانتشار جائحة «كورونا» على أسهم 12 ناديا أوروبيا مقيدين فى البورصات، معتمدة فى ذلك على بيانات الأسهم بالبورصات الأوروبية، بالتزامن مع بدء عودة الدوريات الأوروبية للمنافسات مجددًا، إذ انطلق مؤخرًا الدورى الألماني، ومن المنتظر أن ينطلق نظيره الإنجليزى و الإسبانى والإيطالى فى أيام 12 و 15 و 20 يونيو الجاري.

مانشستر يونايتد الإنجليزى يخسر 540 مليونا ويتراجع %16.5

وحل نادى مانشستر يونايتد فى المركز الأول من حيث أكبر خسارة سوقية لأسهمه بلغت قيمتها 540 مليون دولار، ليصل رأسماله السوقى إلى 2.74 مليار دولار فى نهاية مايو الماضي، مقارنة مع 3.28 مليار دولار.

بينما تراجع سهم مانشستر يونايتد بنسبة %16.5 خلال تلك الفترة ليسجل 16.63 دولار مقارنة مع 19.92 دولار، وكان أقل سعر للسهم بنحو 12.5 دولار وذلك فى منتصف شهر مارس الماضى والذى شهد بداية ذروة تفشى الفيروس فى المملكة المتحدة.

«يوفنتوس الإيطالي» يتكبد 516 مليونا ويهبط %26.8

وفى مركز الوصافة من حيث الأكثر هبوطًا فى القيمة السوقية، حل نادى يوفنتوس الإيطالي، فاقدًا نحو 516 مليون دولار من رأسماله السوقى البالغ قيمته 1.397 مليار فى نهاية مايو الماضي، مقارنة بـ 1.913 مليار فى مطلع العام الجاري، بينما انخفض سهم يوفنتوس المدرج فى بورصة ميلانو بنسبة %26.8 مسجلًا مستوى 0.93 يورو مقارنة مع 1.27 يورو فى مطلع 2020.

وثالثًا : جاء نادى بوروسيا دورتموند الألماني، إذ تراجع رأس المال السوقى لأسهمه بنحو 259.8 مليون دولار، ليصل لمستوى 645.6 مليون فى نهاية مايو الماضى مقارنة مع 905.4 مليون فى مطلع العام الجاري.

فيما انخفض سهم بوروسيا دورتموند بنسبة %27 ليسجل مستوى 6.34 يورو مقارنة مع 8.71 يورو فى مطلع العام ذاته، بينما سجل السهم أقل مستوياته فى منتصف مارس عندما بلغ 4.61 يورو.

ورابعًا: حل نادى روما الإيطالي، الذى فقد نحو 142.127 مليون دولار من رأسماله السوقى الذى بلغ 333.9 مليون دولار فى نهاية مايو الماضي، مقارنة مع 476.125 مليون دولار فى بداية العام الجاري.

وتراجع سهم روما الإيطالى المقيد فى بورصة ميلانو بنحو %29.9 فى الشهور الـ 5 الأولى مسجلًا 0.47 يورو فى نهاية مايو الماضى مقارنة بـ 0.67 يورو فى مطلع العام الجارى.

وخامسًا : جاء نادى أياكس أمستردام الهولندى بتراجع قيمته 101.057 مليون دولار فى رأس المال السوقى الذى بلغ 291.276 مليون دولار فى نهاية مايو الماضي، مقارنة مع 392.333 مليون دولار فى مطلع العام الجاري، بينما انخفض سهم أياكس بنسبة %34.3 مسجلًا مستوى 14.06 يورو فى أول يونيو الجارى مقارنة مع 21.4 يورو فى مطلع 2020، وبلغ أقل سعر للسهم 12.3 يورو فى منتصف مارس الماضى.

وسادسًا: حل نادى سيلتك الأسكتلندى مسجلًا تراجعا فى رأسماله السوقى بنحو 55.245 مليون دولار ليستقر عند 137.813 مليون مقارنة مع 193.058 مليون فى مطلع العام ذاته، بينما تراجع السهم بنسبة %28.6 ليسجل مستوى 116 جنيها إسترلينيا فى مايو الماضى مقارنة مع 162.5 جنيه فى مطلع 2020.

وفى المركز السابع، حل نادى أوليمبيك ليون الفرنسى فاقدًا 51.6 مليون دولار من رأسماله السوقى الذى استقر على 144.53 مليون جنيه بنهاية مايو 2020 مقارنة مع 196.148 مليون دولار فى بداية العام ذاته.

وانخفض سهم أوليمبيك ليون الفرنسى بنسبة %26.3 مسجلًا %2.24 مقارنة مع 3.04 يورو فى فترة المقارنة.

وثامنًا: جاء نادى رينجرز الأسكتلندى الذى انخفض رأسماله السوقى بنحو 47.026 مليون دولار، ليصل لـ 53.38 مليون بنهاية مايو 2020 مقارنة مع 100.4 مليون دولار فى بداية العام الجاري.

وانخفض سهم رينجرز الأسكتلندى بنسبة %41.4 ليسجل 3.66 جنيه إسترلينى مقارنة مع 6.25 فى بداية العام، فيما بلغ السهم أدنى مستوياته فى شهر مارس الماضى عندما سجل 3.08 جنيه إسترلينى.

وحل فى المركز التاسع، نادى فناربخشة التركى الذى تراجعت قيمة أسهمه السوقية بنحو 46.16 مليون دولار مسجلة 173 مليون دولار فى نهاية مايو الماضي، مقارنة مع 219.541 مليون دولار قيمة رأسماله السوقى فى مطلع 2020.

وانخفض سهم نادى فناربخشة بنحو %21 مسجلًا 11.83 ليرة بنهاية مايو مقارنة مع 14.9 ليرة فى مطلع العام الجاري، وبلغ السهم أدنى مستوياته فى مارس الماضى عندما سجل 6.8 ليرة.

وعاشرًا: سجل نادى لشبونة البرتغالى حضوره فاقدًا نحو 31 مليون دولار من قيمته السوقية البالغة 62.6 مليون دولار مقارنة مع 96.3 مليون فى مطلع العام ذاته، بينما انخفض سهم نادى لشبونة بنسبة %40.8 ليسجل 2.7 يورو فى نهاية مايو الماضى.

وجاء نادى لاتسيو الإيطالى فى المركز الـ 11 فاقدًا نحو 5.014 مليون دولار مسجلًا 154.414 مليون فى نهاية مايو الماضي، مقارنة مع 159.428 مليون دولار فى بداية العام الجارى.

وانخفض سهم لاتسيو بنسبة %3.1 مسجلًا 1.54 يورو مقارنة مع 1.59 يورو فى مطلع 2020.

وحل نادى بشكتاش التركى فى المركز الـ 12كأقل الخاسرين من حيث الانخفاض فى رأس المال السوقى بتراجع قدره 3.198 مليون دولار فى رأسماله السوقى البالغ 87.392 مليون فى نهاية مايو الماضى مقارنة مع 90.59 مليون دولار فى بداية العام الجاري، وانخفض سهم بشكتاش بنسبة %3.5 مسجلًا 2.46 ليرة مقارنة مع 2.55 ليرة، وسجل أقل سعر عندما لامس مستوى 1.36 ليرة فى منتصف مارس الماضي.