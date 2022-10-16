أسهم الأغذية والمشروبات تُهيمن على 19% من تداولات البورصة اليوم

هيمنت أسهم الأغذية والمشروبات على حوالي 19% من تداولات البورصة المصرية المسجلة بجلسة اليوم الأحد – أولى جلسات الأسبوع الحالي- بقيمة 178 مليون جنيه، لتتصدر بذلك قائمة القطاعات الأعلى تداولًا من حيث القيمة.

وواصلت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب وحجم تداولات 935 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.81% عند 10048نقطة، و”EGX70″ للأسهم المتوسطة بنحو 1.61%، ليسجل 2186 نقطة.

كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا “EGX100” بحوالى 1.56% عند 3125 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 935 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 106 أسهم من إجمالي 195 متداولة، بينما هبط 25، وبقي 64 دون تغيير.