مع اقتراب فوز «بايدن».. أسهم «أورورا» المتخصصة في بيع الحشيش والماريجوانا تقفز 98%

زادت أسعار أسهم أورورا للحشيش والماريجوانا خلال يومى الخميس والجمعة لتحقق أعلى موجة مكاسب منذ مايو الماضى بفضل فوز الجزب الديموقراطى

قفزت أسعار أسهم شركة أورورا للحشيش والماريجوانا فى مدينة البيرتا الكندية بأكثر من 98% خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بورصة نيويورك، لتتجاوز 11 دولارًا للسهم، مع تزايد الأنباء بفوز المرشح الديموقراطى جو بايدن فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، لأن الحزب الديمقراطى تعهد سابقًا بعدم تجريم تعاطى هذا النوع من المخدرات على مستوى الحكومة الفيدرالية عندما يفوز فى الانتخابات التى أوشكت على الانتهاء التى تشير حتى الآن إلى هزيمة دونالد ترامب.

وانتعشت أسعار أسهم أورورا للحشيش والماريجوانا أمس 40% مع قرب فوز جو بايدن بالرئاسة لتسجل أعلى مستوى منذ يوليو الماضى.

زيادة أسهم أورورا للحشيش والمريجوانا لأعلى مكاسب منذ مايو

وزادت أسعار أسهم أورورا خلال يومى الخميس والجمعة لتحقق أعلى موجة مكاسب منذ مايو الماضى بفضل فوز الجزب الديموقراطى.

وذكرت وكالة بيزنس انسايدر الأمريكية أن الفوز المرتقب لجو بايدن ساعد على ارتفاع أسعار شركات الحشيش والماريجوانا الأمريكية والكندية.

وتشمل شركات الحشيش والماريجوانا الأخرى التى كسبت من انتشار نتيجة فوز جو بايدن تيلراى و افريا وكانوبى جروث وغيرها.

وزادت مكاسب أسهم شركات الحشيش والماريجوانا بعد أن صوتت ولايات نيوجيرسى و مونتانا و ساوث داكوتا واريزونا لصالح جو بايدن.

شركة أورورا

وكانت كل هذه الولايات وافقت على تمرير تشريعات لتقنين استخدام الحشيش والماريجوانا لأغراض التسلية والترفيه وليس لأغراض طبية فقط.

وسيؤدى فوز جو بايدن لانتعاش شركات الماريجوانا والحشيش التى كانت تنقل إنتاجها للولايات التى تسمح قانونا بتعاطى هذه المخدرات وغيرها.

وارتفعت أيضًا أسعار أسهم شركة تيلراى خلال تعاملات اليوم 55 % و كانوبى جروث 18 % و افريا 12 %.

وكسبت أسعار أسهم شركتى MJ و ETF اللتين تديران أعمال أكثر من 30 شركة لإنتاج وتجارة الحشيش والماريجوانا 14 %.

أورورا للحشيش والماريجوانا

ورتاجعت أسعار أسهم أوروا للحشيش والماريجوانا أقل بحوالى 51% عن نفس الفترة من العام الماضى بسبب تجريم ترامب لها.

ومن جهة أخرى، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة بمواصلة معاركه القانونية مع اقتراب فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويقترب جو بايدن من تحقيق العدد الكافي من أصوات المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة، ومن المتوقع أن يلقي خطابًا الليلة.

وقال ترامب ببيان أصدره البيت الأبيض إنه سيواصل معاركه بكل زاوية قانونية ممكنة لضمان ثقة الشعب الأمريكي في إدارته.