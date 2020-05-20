أسهم أوروبا تهبط الأربعاء بفعل شكوك حيال لقاح فيروس كورونا

مؤشرات الأسهم الأوروبية تراجعا فى تعاملات اليوم الأربعاء في أعقاب جلسة تبعث على التشاؤم فى “وول ستريت”، حيث تجددت المخاوف من بطء التعافى من ركود عالمي يلوح فى الأفق بفعل شكوك فى لقاح محتمل لمرض كورونا التاجي المستجد المعروف اصطلاحيا بـ “كوفيد-19”.

وانخفض مؤشر “ستوكس 600 ” الأوروبي بنسبة 0.3 % بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش ليسجل تراجعا لليوم الثاني، وتصدرت قطاعات البنوك والاتصالات والسفر والترفيه موجة الخسائر، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.

وهبطت مؤشرات “وول ستريت” أكثر من 1% في تعاملات أمس الثلاثاء بعد تقرير إعلامي شكك في مصداقية النتائج التي أعلنتها شركة الأدوية الأمريكية مودرنا بشأن تجارب لقاح مضاد لفيروس كورونا والتي دفعت الأسهم للصعود أول أمس الاثنين.

لكن سهم شركة مبيعات التجزئة البريطانية “ماركس آند سبنسر” قفز بنسبة 5.2% بعدما قالت الشركة إنها ستسرع أحدث برامجها لإقالة النشاط من عثرته فى إطار مواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا وإعلانها تراجع أرباحها السنوية بنسبة 21%.