أسهم أوروبا تغلق مرتفعة مدعومة بتقارير إيجابية عن أرباح

أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة يوم الخميس مدعومة بتقارير تحقيق أرباح، ولا سيما التقارير الصادرة عن دويتشه بنك وباركليز التي خففت المخاوف بشأن صحة القطاع المصرفي، في حين ارتفعت أسهم شركة سيمكورب الدنمركية بعد إبرام صفقة مع الشركة التي تدير البورصة الألمانية.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% محققا مكاسب لأول مرة في ثلاث جلسات.

وقفزت أسهم شركة سيمكورب للبرمجيات 38.3 % إلى صدارة المؤشر بعد أن أعلنت البورصة الألمانية عن عرض استحواذ بقيمة 3.9 مليار يورو (4.31 مليار دولار) على شركة البرمجيات. وتراجعت أسهم البورصة الألمانية 7.7%.

وارتفع سهم باركليز 5.3% على أساس أرباح ربع سنوية فاقت التقديرات، حيث عوض الأداء المرن من البنك الاستهلاكي الضغط على خطوط الأعمال الرئيسية الأخرى.

وارتفع دويتشه بنك 2.5% بعد زيادة أكبر من المتوقع في أرباح الربع الأول بعد أن عوض الدخل من أسعار الفائدة المرتفعة تراجع العائدات من البنك الاستثماري.

وأضاف مؤشر البنوك الأوسع 1.1 بالمئة وحقق قطاع السلع الصناعية زيادة بنسبة 1.3% بعد أن قفزت أسهم شركة الهندسة السويدية أطلس كوبكو 14.4 بالمئة بعد تسجيل طلبات قياسية وعائدات ربع سنوية كبيرة.