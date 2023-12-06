أسهم أوروبا ترتفع بدعم من قطاع التعدين وارتفاع مؤشر داكس الألماني

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء مع ازدياد رهانات على أن رفع أسعار الفائدة العالمية بلغ ذروته، وتصدر قطاع التعدين المستفيد من ارتفاع أسعار المعادن المكاسب في حين سجل مؤشر داكس الألماني مستوى قياسيا جديدا، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش كما ارتفع المؤشر داكس الألماني أيضا 0.1%.

وارتفع مؤشر قطاع الموارد الأساسية 1.3 % مدعوما بارتفاع أسعار معظم المعادن الأساسية.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء في منطقة اليورو لشهر نوفمبر إلى جانب مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر بهدف قياس قوة الاقتصاد الأوروبي وسط مخاوف من الركود.

واتجهت الأنظار أيضا إلى تقرير التوظيف الأمريكي لشهر نوفمبر بعد تراجع الوظائف الجديدة في أكتوبر إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين ونصف يوم الثلاثاء مما زاد التوقعات بأن دورة تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي قد انتهت.

وعلى الجانب الآخر، هبط سهم شركة ميرك الألمانية بنسبة 13.4 % بعدما لم يحقق عقارها إيفوبروتينيب التجريبي لعلاج مرض التصلب المتعدد الهدف المطلوب في تجارب المرحلة الأخيرة.