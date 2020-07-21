بورصة وشركات

أسهم أوروبا تبلغ ذروة مارس نتيجة تفاؤل بشأن اتفاق أوروبي

صعد مؤشر "ستوكس" لأسهم منطقة اليورو بنسبة 1.1%
محمد عبد السند 11:09 ص, الثلاثاء, 21 يوليو 20 11:09 ص, الثلاثاء, 21 يوليو 20

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سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية أعلى مستوى لها منذ أوائل مارس الماضي في تداولات اليوم الثلاثاء بعدما اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على حزمة تحفيز قياسية لتنشيط اقتصادات الدول الأعضاء التي عانت من ركود بسبب فيروس كورونا التاجي المستجد، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

وصعد مؤشر “ستوكس” لأسهم منطقة اليورو بنسبة 1.1% بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش ليبلغ أعلى مستوى منذ الخامس من مارس الماضي.

وارتفع مؤشر “ستوكس 600 ” الأوروبي الأوسع نطاقا بنسبة 0.9% وهو أيضا أعلى مستوى منذ الخامس من مارس وسط تفاؤل متزايد بشأن علاج “كوفيد-” 19 بعد بيانات مبكرة واعدة عن تجارب لثلاثة لقاحات محتملة.

وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي لاتفاق تاريخي في الساعات المبكرة من صباح يوم الثلاثاء بعد قمة استمرت نحو خمسة أيام.

واتفق الزعماء علي تأسيس صندوق للتعافي حجمه 750 مليار يورو يقدم منحا لا ترد بقيمة 390 مليار يورو انخفاضا من 500 مليار يورو كما كان مقترحا في الأساس والباقي قروض تسدد.

وصعد مؤشر “داكس” الألماني لأعلى مستوى منذ الـ 24 من فبراير بفضل سهمي ساب وسيمنس.

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بقلم محمد عبد السند

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