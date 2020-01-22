أسهم أرامكو وبورصات الخليج تتراجع اليوم الأربعاء.. وأبو ظبي ترتفع

بورصة أبو ظبي خالفت الاتجاه العام لترتفع بدعم من بنك أبو ظبي الأول

تراجعت أسهم أرامكو، عملاق البترول السعودي، ومعظم بورصات الخليج، اليوم الأربعاء، بقيادة البنوك، لكن بورصة أبو ظبي خالفت الاتجاه العام لترتفع بدعم من بنك أبو ظبي الأول.

وتراجع مؤشر السعودية الاسترشادي بنسبة 0.2% ليعوّض مكاسبه المبكرة، وهبطت أسهم شركة سامبا فاينانشيال جروب بنسبة 1.6%، بينما هبطت أسهم البنك السعودي البريطاني بنسبة 1.7%.

سهم أرامكو يتراجع

وهبطت أسهم شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، بنسبة 0.3% لتصل إلى 34.5 ريال.

واستهلّت المجموعة المالية هيرميس تغطية سهم أرامكو بتوصية “حيادي”، سيرًا على نهج معظم شركات السمسرة الأخرى.

وحدّدت الشركة سعر سهم أرامكو المستهدف عند 34 ريال (9.06 دولار).

وارتفع مؤشر أبو ظبي بنسبة 1% بقيادة بنك أبو ظبي الأول الذي ارتفع بنسبة 1.4%، وسهم الدولية القابضة الذي ارتفع بنسبة 14.9%.

ويُجري أبو ظبي الأول، البنك الأكبر في الإمارات، محادثات؛ بغية الاستحواذ على شركة مصرية تابعة لبنك عوده، وفقًا لـ”رويترز”.

وسجل بنك عودة مصر نموًّا في عملياته لتزداد أفرعه من ثلاثة إلى خمسين منذ استحواذ بنك عوده عليه عام 2005. وبلغ إجمالي أصوله 4.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر، حسب تصريحات للمدير المالي للبنك تامر غزالة، أدلى بها الأسبوع الماضي.

وهبط مؤشر دبي بنسبة 0.2% بضغط من تراجع أسهم بنك المشرق بنسبة 8.6%، وأسهم إعمار العقارية بنسبة 1%.

وهبط مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.1% تحت ضغط من هبوط شركة صناعات قطر ذات الوزن النسبي المرتفع بنسبة 0.5%، وأسهم شركة قطر للوقود بنسبة 0.7%.

ولقيت بورصة قطر بعض الدعم من بنك قطر الوطني ومصرف الريان اللذين ارتفعا بنسبة 0.3% و0.5% على التوالي.

بورصات الخليج

وسجل الأخير صعودًا في أرباحه السنوية، الثلاثاء.

هبط مؤشر بورصة السعودية بنسبة 0.2% ليصل إلى 8,42%.

وارتفع مؤشر بورصة أبو ظبي بنسبة 1% ليصل إلى 5,234 نقطة.

وتراجع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.2% ليصل إلى 2,849 نقطة.

وهبط مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.1% ليصل إلى 10,681 نقطة.

وارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.5% ليصل إلى 1,651 نقطة.

وهبط مؤشر بورصة عمان بنسبة 0.1% ليصل إلى 4,056 نقطة.

وهبط مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.2% ليصل إلى 7,093 نقطة.