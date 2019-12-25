أسهم أرامكو تهبط الأربعاء.. والسعودية تقود تراجعات بورصات الخليج

التعاملات كانت ضعيفة في ظل غياب المستثمرين الأجانب

هبطت أسهم شركة أرامكو عملاق البترول السعودية في تداولات اليوم الأربعاء لليوم الخامس على التوالي ، وقادت المملكة تراجعات أسهم الخليج بسبب قطاعها المالي.

وهبطت معظم بورصات الخليج في ظل انكماش التداولات في موسم العطلات، حسب وكالة رويترز.

المؤشر السعودي

وهبط المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 0.9%، وذلك بدعم من انخفاض أسهم مصرف الراجحي 1.8% وتراجع سهم البنك الأهلي التجاري بنسبة 3%.

أرامكو

وتراجعت أسهم شركة أرامكو المملوكة للدولة بنسبة 0.6% إلى 35.2 ريال (9.38 دولار).

وذلك رغم أن مؤسسة جولدمان ساكس قالت إنها قد تعمل على استقرار سعر السهم بشراء أسهم إضافية في السوق.

وتنتهي فترة الاستقرار السعري بحلول يوم 9 يناير المقبل ولكن لم يتم تنفيذ أي معاملات بعد.

اتجاه عكسي

وارتفعت أسهم شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني في وقت سابق من الجلسة.

وفي نهاية التعاملات سارت الأسهم في اتجاه عكسي لتغلق منخفضة بنسبة 1.5%.

مذكرة تفاهم

وذلك بعد أن وقعت الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الأهلية للتأمين التعاوني لتقييم جدوى اندماج الشركتين. وارتفعت أسهم الأخيرة بنسبة 3.1%.

تعاملات ضعيفة

وفي بقية دول الخليج، لم يطرأ تغير يذكر على البورصات الرئيسية وكانت التعاملات ضعيفة. وذلك في ظل غياب المستثمرين الأجانب بمناسبة عطلة عيد الكريسماس.

دبي

وفي دبي، تراجع مؤشر البورصة بنسبة 0.2%.

وهبطت أسهم إعمار العقارية بنسبة 1% وتراجعت أسهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.4%.

أبو ظبي

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.4% بينما صعدت أسهم أكبر بنوك البلاد، بنك أبوظبي الأول، بنسبة 0.5%.

وارتفعت أسهم البنك العربي المتحد بنسبة 13.1%. ويعد هذا أكبر مكسب منذ مارس الماضي.

بورصة قطر

وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.1% بقيادة بنك قطر الوطني والبنك التجاري بنسبة 0.7% لكل منهما.

أسهم الخليج

وهبط مؤشر تداول السعودي بنسبة 0.92% ليصل إلى 8,342.79.

وارتفع مؤشر البحرين بنسبة 0.18% ليصل إلى 1,603.00 نقطة.

وهبط مؤشر دبي بنسبة 0.16% ليصل إلى 2,773.11 نقطة.

وارتفع مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.39% ليصل إلى 5,103.10 نقطة.

وارتفع مؤشر قطر بنسبة 0.14% ليصل إلى 10,444.52 نقطة.

وهبط مؤشر عمان بنسبة 0.63% ليصل إلى 3,874.87 نقطة.