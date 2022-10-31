«أسنان القاهرة» تدشن المكتب الأخضر لتعزيز الاستدامة البيئية وخطة لتقليل استهلاك الكهرباء والماء

أعلن الدكتور هشام عبدالحكم عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة عن إنشاء المكتب الأخضر بالكلية.

وذلك بهدف أن تصبح الكلية مؤسسة رائدة عالميا فى تعزيز الاستدامة البيئية، والعمل على إيجاد كوادر قادرة على إيجاد حلول بيئية مناسبة وعادلة مجتمعيا ومجدية اقتصادية.

يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة فيما يتعلق بمواجهة آثار التغيرات المناخية واستضافة مصر لقمة المناخ شرم الشيخ، وتوجيهات رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت.

وقال عبدالحكم أن المكتب الأخضر سيتولى غرس وتعزيز ثقافة الاستدامة والإشراف على ملف تقرير الاستدامة

فضلا عن برامج الحد من استهلاك الطاقة والمياه وبرامج إدارة النفايات بالإضافة إلى رفع الوعي البيئي.

الكلية تستخدم الأشعة الديجيتال للحد من استخدام المخلفات الكيميائية

وأكد عميد كلية طب الأسنان أن الكلية بدأت استخدام الأشعة الديجيتال عند تحميض أفلام الإشاعات وذلك للحد من استخدام المخلفات الكيميائية المستخدمة في التحميض .

فضلا عن التعامل مع المكتب الرقمي بالكلية بدلا من المعامل التقليدية، وكذلك عن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء شملت استخدام أدوات ولمبات كهربائية موفرة واستغلال أشعة الشمس في إنارة العيادات صباحا.

وأشار عبد الحكم إلى خطة لترشيد استهلاك المياه باستخدام صنابير ذات تحكم آلي بحساسات تساعد على ملئ مقدار كوب واحد فقط للمريض، وتطهير المصارف الخاصة بالمياه كل فترة مع إعادة تدويرها مرة أخرى.

ونوه إلي أنه سيتم الحد من استخدام المواد البلاستيكية واستبدالها بمواد من الاستلانس وذلك لسهولة تقيمها واستخدامها مرة أخرى.

مع فصل جمع القمامة وفصلها إلى قمامة بيولوجية تشمل الأسنان المخلوع والدم والأنسجة وقمامة حادة كالإبر والمشارط.

وكذلك باقي أنواع القمامة العادية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بين المرضى ومقدمي الخدمة الصحية.