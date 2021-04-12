أسنان «السقا» ولياقة «إمام» وسيف «يوسف» تشعل بروموهات دراما رمضان

مع قرب انطلاق السباق الرمضاني القادم لعام 2011 ، نرصد في هذا التقرير أبرز ملاحظات بعض المتخصصين والنقاد في بروموهات مسلسلات شهر رمضان التي تم طرحها خلال الفترة الماضية بعد طرح معظم بروموهات المسلسلات على مواقع التواصل الاجتماعي .

وحققت بعض هذه البروموهات مشاهدة كبيرة وتشويقا وجدلا أيضا على السوشيال ميديا ابرزها برومو مسلسل نسل الاغراب بطولة أحمد السقا وأمير كرارة وبرومو مسلسل النمر لمحمد عادل امام ، وبرومو مسلسل بين السما والارض بطولة هاني سلامة ودرة وبرومو مسلسل موسى بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وكذلك برومو مسلسل ملوك الجدعنة بطولة مصطفى شعبان وعمرو سعد .

ماجدة موريس : برومو هجمة مرتدة جيد وبروما نيلي كريم فيه غموض وتشويق

وأوضحت الناقدة ماجدة موريس في تصريح للمال أن هناك بروموهات جيدة تم عرضها اليومين الماضيين على مختلف القنوات الفضائية منها برومو مسلسل هجمة مرتدة لأحمد عز لكن للأسف أعيب على هذا البرومو عدم الاهتمام بإبراز بعض الفنانين المهمين في المسلسل مثل هشام سليم وأحمد فؤاد سليم والتركيز فقط على شخصية البطل والبطلة أحمد عز وهند صبري .

واشارت ايضا الى ان برومو مسلسل نيلي كريم ضد الكسر فيه شيئا من الغموض والتشويق ، وهي طبيعة في مسلسلات نيلي السنين الماضية باستنثاء مسلسل 100 وش رمضان الماضي .

ولفتت إلى أن برومو مسلسل محمد عادل امام ظهرت فيه لياقته البدنية العالية ، وكذلك برومو مسلسل نسل الاغراب ظهر فيه الفنان أحمد السقا بأسنان فضية.

أما برومو مسلسل الملك لعمرو يوسف فقالت إنهناك تركيز كبير على صورة بطل العمل وهو يمسك بالسيف طيلة الوقت ، وكان يجب الانتباه للأخطاء الموجودة به قبل عرضه .

محمود قاسم :اهتم بالحكم على العمل الدرامي ككل وليس البرومو

وعلق الناقد محمود قاسم إنه يهتم بصورة كبيرة بالنص الدرامي المقدم في العمل الفني وليس البرومو ، لأنه يقدم للجمهور من أجل عملية جذب ببعض اللقطات في المسلسل فقط لكن لاتعبر عن اي شي .

ونوه إلى أنها عملية تجارية بحتة لجذبنا لمشاهدة بعض المسلسلات عن غيرها ، لكن الأهم مشاهدة العمل الدرامي ككل وليس البرومو .

وأضاف أن الأهم الحكم على المسلسل كاملا لأن البروموهات ليست معبرة عن شيئا مهما في رأيه .