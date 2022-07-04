أسمنت طره ترعى معرض «قرية الفواخير» بمدينة الفسطاط

تشارك شركة أسمنت طره، إحدى شركات مجموعة السويس للأسمنت في فعاليات المعرض الثاني لتسويق منتجات قرية الفواخير بمدينة الفسطاط كراعي رئيسي للمعرض والذي تنظمه المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، برئاسة المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية خلال الفترة من 3 إلى 7 يوليو الجاري.

وأوضح السيد محمد حجازي، العضو المنتدب لمجموعة شركات السويس للأسمنت، أن دعم ورعاية المعرض للعام الثاني على التوالي يأتي في إطار مبادرات مجموعة شركات السويس المجتمعية لدعم الاقتصاد الأخضر، ونشر الوعي البيئي ومساندة الحرف اليدوية والمشروعات الصديقة للبيئة، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابًا على المجتمع ، ويساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأكد السيد ياسر النجار، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات السويس للأسمنت، على الأهمية البالغة لمعرض قرية الفواخير لما يقدمه من واجهة حضارية متميزة لأصحاب الحرف اليدوية لتسويق منتجاتهم، والتي تُجسّد التاريخ والتراث وتُحاكي البيئة القديمة، بما يُساهم في ضمان استدامة الصناعات اليدوية والترويج لها، وكذلك العمل على رعاية ممارسيها ودعمهم.

وقالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، نحن سعداء بمشاركة القطاع الخاص برعاية معرض قرية الفواخير لعرض منتجات الفخار والخزف، هذا الدعم يساعدنا على الاستمرار في الترويج لمنتجات ومصنوعات الحرف اليدوية على المستوى المحلى بل والعالمي أيضاً ، بجانب إظهار التزامنا بدعم المواهب المحلية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع المحلي بالإضافة إلى تنشيط السياحة الداخلية والخارجية.”