أسمنت طرة تحتفل بتسعين عامًا على إنشائها

المال-خاصتحتفل شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية – إحدى شركات مجموعة السويس للأسمنت، هذا العام بمرور تسعين عاماً على إنشائها، وقد تأسست أسمنت طرة عام 1927.وتعتبر أول شركة أسمنت أنشئت في مصر والشرق الأوسط. ولديها أقدم محاجر الحجر الجيرى فى مصر.وتؤكد الشركة أن مواردنا البشرية متمثلة في عمال

المال-خاص

تحتفل شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية – إحدى شركات مجموعة السويس للأسمنت، هذا العام بمرور تسعين عاماً على إنشائها، وقد تأسست أسمنت طرة عام 1927.

وتعتبر أول شركة أسمنت أنشئت في مصر والشرق الأوسط. ولديها أقدم محاجر الحجر الجيرى فى مصر.

وتؤكد الشركة أن مواردنا البشرية متمثلة في عمالنا هم أفضل ما نملكه من ثروة، وأن بسواعد عمالها يأتي تقدمها ونموها وذلك بناء على تاريخنا الطويل فيما يتعلق بسياساتنا في التعامل مع العاملين والتي بنيت على العدل والاحترام. وحتى وقت قريب كان لديها مركز للتدريب لتخريج العمالة الفنية المهرة والذين ساهموا في بناء وتأسيس معظم شركات الأسمنت الموجودة فى السوق المصرية.

وتتمتع أسمنت طرة بسمعة إقليمية مرموقة باعتبارها إحدى أكثر الشركات الموثوق بمنتجاتها في جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط. كما يلجأ الاستشاريون والمقاولون إلى منتجات الشركة فائقة الجودة من أجل تشييد البنية التحتية من مستشفيات وطرق وكباري ومطارات وموانئ والعديد من المشاريع الإسكانية والتعليمية والتجارية وغيرها. ومما يدعونا للفخر أن منتجات الشركة من الأسمنت استخدمت في بناء العديد من المشروعات القومية بدءًا من السد العالي ومروراً بكوبري السلام ومترو الأنفاق ومكتبة الاسكندرية وبذلك هي تمثل إحدى دعائم الاقتصاد القومي.

يذكر أن أسمنت طرة هى الوحيدة الحاصلة على ترخيص إنتاج أسمنت آبار البترول وفقا لموصفات المعهد الامريكى للبترول.

ويمثل الاهتمام البيئي إحدى القيم الأساسية التي يقوم عليها عمل الشركة. وقد واصلت شركة أسمنت طرة الاستثمار من أجل مصر أفضل وبيئة أنظف، وقد أخذت على عاتقها التزاماً طويل الأجل لأن تصبح كياناً مسئولاً بيئيا، ففي عام 2012 حققت أحد أضخم إنجازاتها المهمة، وذلك من خلال الانتهاء من مشروع “استبدال الفلاتر الإلكتروستاتيكية بنسيجية بخط إنتاج رقم 8. وقد كان هذا التوسع آنذاك هو الأكبر من نوعه على الصعيد المحلي، كما ساهم في انخفاض معدل انبعاثات الغبار بحد أقصى 10 مجم/م3 وهو أقل بكثير من المعايير المصرية والأوروبية، وهى حائزة على شهادات الأيزو 14001 والأيزو 9001 وشهادة 18001 لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، وقد تبنت الشركة قوانين البيئة المصرية والتزمت بها بكل صرامة، وتتعاون تعاوناً وثيقاً مع وزارة شئون البيئة لضمان بلوغ المعايير البيئية المقررة لها.

وصرح خوسيه ماريا ماجرينا، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السويس للأسمنت: “لم نكن لنغفل هذه المناسبة الخاصة والقريبة إلى قلوبنا جميعًا كعاملين تحت مظلة هذا الصرح الكبير. لذا حرصنا على اقتناص فرصة مواكبة لهذا الحدث وقمنا بتصميم وتخصيص شعار على شكائر الأسمنت يشير إلى العيد الـ 90 لتنفرد بها شركة أسمنت طرة، “.، وأضاف قائلاً: “إن العمل الدؤوب والشاق والتزامنا المتواصل لا يسهم في نجاح الشركة فقط، بل يساهم في تقدم صناعة الأسمنت في مصر “.

وتفخر شركة أسمنت طره بتشجيعها للمبادرات الاجتماعية التي تركز على الاحتياجات الأساسية لأبناء المجتمع المحلي، ويأتي هذا الحرص انطلاقاً من أحد القيم الأساسية لدى مجموعة شركات السويس للأسمنت، ألا وهي رد الجميل للمجتمعات التي تعمل بها مصانعها. ويتمثل هذا السعي في التزام المجموعة بتمويل مشروعات مهمة في المجتمعات المحيطة بمصانعها.