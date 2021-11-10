«أسمنت سيناء» و«الفطيم العقارية» و«سويڤل» يطلقون حملة لتطعيم 15 ألف مواطن من القاهرة الجديدة

يهدف تحالف الشركات الثلاث، من خلال تنظيم تلك المبادرة، إلى دعم مساعي الدولة للقضاء على الجائحة والإسهام في توفير أماكن إضافية لتلقي التطعيم.

في إطار دعم جهود وخطط الدولة المصرية، للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، نظمت شركة “أسمنت سيناء” بالتعاون مع “مجموعة الفطيم العقارية”وشركة ” سويڤل ” حملة موسعة لتطعيم 15 ألف مواطن، من مرتادي منطقة القاهرة الجديدة، وذلك بمقر الحملة بمدينة كايرو فستيفال سيتي بالتجمع الخامس.

وعليه قامت شركة أسمنت سيناء بالتواصل مع وزارة الصحة وعقدت معها اتفاق تعاون لتنفيذ الحملة، وبادرت بدعوة كايرو فستيفال سيتي التي قامت بتخصيص مساحة لاستضافة الحملة على أرضها، فضلًا عن تأهيل المكان من إقامة الخيمة الطبية والتجهيزات اللازمة.

على أن تتولى أسمنت سيناء إدارة الحملة بشكل كامل ومباشرة عملية تلقي التطعيمات، كما توفر سويڤل وسائل المواصلات من وإلى مقر الحملة.



هذا وتوجه وفد من وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتورة زينب النجار مدير منطقة القاهرة الجديدة الطبية، والدكتورة أميرة إسماعيل مدير إدارة الطب الوقائي بمنطقة القاهرة الجديدة، إلى مقر الحملة، لمتابعة عمليات التطعيم والتأكد من توفير اللقاحات.



من جانبه أشاد تامر مجدي، العضو المنتدب لشركة “أسمنت سيناء” بالجهود التي تبذلها الدولة للحد من انتشار جائحة كورونا.

وأوضح مجدي أن القيادة السياسية نجحت من خلال علاقتها القوية بدول العالم، في توفير كافة أنواع اللقاحات للشعب المصر، إلا إننا ندرك تماما أن التحدي لا يزال كبيرا، لذا فكرنا في أن نساهم في دعم هذه الجهود لتخفيف العبء عن كاهل الحكومة قدر استطاعتنا.

موضحا أن الشركة تواصلت مع وزارة الصحة وعقدت معها اتفاق تعاون لتنفيذ حملة موسعة لتطعيم المواطنين بمنطقة القاهرة الجديدة.



وأكد مجدي أن شركة اسمنت سيناء تضع الخدمة المجتمعية على رأس أولوياتها لاسيما فيما يخص صحة المواطنين.

وأشار الي أن الشركة وفرت كافة العناصر اللوجيستية اللازمة لنجاح الحملة سواء من أجهزة كمبيوتر، وفرق عمل مدربة من الشباب لمساعدة المواطنين في عمليات تسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة.

بالإضافة لفرق عمل أخرى لتنظيم عمليات التسجيل وحتى حصول المواطنين على اللقاح. فضلا عن توفير العلامات التوضيحية وإشارات التوجيه الخاصة بالحملة.

مشيرا الى أن الشركة بمجرد عرضها لفكرة الحملة على كل من مجموعة الفطيم العقارية وشركة سويڤل للنقل الجماعي التشاركي بادرت الشركتان بالموافقة على المشاركة فيها.



من جانبه أكد المهندس أشرف عز الدين العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية، التزام مجموعة الفطيم العقارية بدورها الفاعل ومسؤوليتها المجتمعية في خدمة جميع المصريين قائلا: “تولي المجموعة اهتماما خاصًا بالقطاعات الحيوية التي تمس الإنسان بشكل مباشر، والتي يأتي على رأسها قطاع الصحة”.

مؤكداُ على أهمية تضافر الجهود لكافة المؤسسات في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، لذا بادرت المجموعة بالتعاون مع شركتي أسمنت سينا وسويڤل لإطلاق حملة تطعيم موسعة لمكافحة فيروس كورونا.



وأضاف عز الدين: “استهدفنا بتلك الحملة التطوعية جميع موظفينا وعاملينا وذويهم، وعملائنا من القاطنين بالمجمع السكني، والعاملين بالشركات القائمة داخل كايرو فستيفال سيتي، كما نستهدف شركائنا من شركات المقاولات وغيرها من المؤسسات المحيطة بمقر المشروع.

كل هؤلاء سيتم تطعيمهم في إطار الحملة بالإضافة إلى أي مواطن آخر يرغب في الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا؛ وذلك تحت رعاية وإشراف وزارة الصحة المصرية.”

وأردف أن إدارة كايرو فستيفال سيتي لم تدخر وسعًا في توفير الإمكانات اللازمة والمساحات والتجهيزات والمتابعة المطلوبة، وذلك من أجل تسهيل سير الحملة بشكل راقٍ واحترافي وخدمة متلقي التطعيمات على أكمل وجه.



في نفس السياق، قال خالد السيد ، رئيس قطاع الشركات في “سويڤل” مصر وأفريقيا، للنقل الجماعي التشاركي إن مواجهة انتشار فيروس كورونا والحد من عدد الإصابات به، تعد مهمة قومية تتطلب الإسراع في تلقي اللقاح.

وكذلك التوسع في مراكز التطعيم حتى تفي بالطلب المُتزايد على اللقاح،وهو ما يستدعي تكاتف كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص .

لافتًا إلى أن “سويڤل” تحاول بذل المزيد من الجهود في هذا الشأن، من واقع مسؤوليتها تجاه المجتمع المصري وتحمل دورها كشركة فاعلة في دعم خطة الدولة في تطعيم جميع المواطنين.

وهو ما دفعنا للإسراع بالمشاركة في المبادرة الخاصة بتدشين مركز التطعيم بالتعاون الكامل مع أسمنت سيناء وكايرو فستيفال سيتي والحرص على وجود وسائل نقل للمواطنين من كل أنحاء القاهرة.



كما أكدت الدكتورة زينب النجار مدير منطقة القاهرة الجديدة الطبية أنها تلقت كل الدعم من قطاع مديرية الصحة بمحافظة القاهرة برئاسة الدكتور محمد شوقي، والدكتورة إيمان هارون وكيل مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة.

وذلك من حيث توفير الأطقم الطبية وتوفير أنواع اللقاحات المختلفة ووجهت الشكر للشركات الثلاثة، وأشادت بجهودهم في إنجاح الحملة.متمنية أن تحذو شركات القطاع الخاص الأخرى حذوهم.

مؤكدة أن القطاع الخاص شريك أساسي،والمبادرات التي تستهدف دعم جهود الدولة ، تعد أحد الحلول المهمة التي يمكن أن تساهم في مواجهة التحديات والأعباء الكبيرة الملقاة على عاتق الدولة والحكومة المصرية، خاصة في مجال توفير الخدمات الصحية.