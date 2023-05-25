«أسمنت سيناء» تقلص 13% من خسائرها خلال الربع الأول من 2023

اعتمد مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء القوائم المالية المجمعة والمستقلة ونتائج أعمال الربع الأول من العام الجاري 2023.

وتمكنت أسمنت سيناء من تقليص خسائرها المجمعة على أساس ربع سنوي بنسبة 13%، لتسجل صافي خسائر بقيمة 58.47 مليون جنيه، مقابل 67.19 مليون جنيه عام 2021.

كما قفزت اجمالي مبيعات اسمنت سيناء بنحو خلال 3 أشهر، بنحو 161%، لتصل إلى 1.24 مليار جنيه، مقابل إيرادات بقيمة 475.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة لشركة أسمنت سيناء تراجع صافي الخسائر إلي 53.46 مليون جنيه خلال الثلاث أشهر الأولي من 2023، مقابل 67.53 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

ووافق مجلس إدارة أسمنت سيناء، على دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد ونظر زيادة رأس المال المصدر زيادة نقدية بقيمة 1.68 مليار جنيه، تمول من الديون النقدية المستحقة للمساهمين ،عبر إصدار 186.2 مليون سهم تمثل 126.43% من أسهم رأس مال الشركة ،