أسمنت سيناء تخفض رأسمالها 20 مليون جنيه

أعلنت شركة اسمنت سيناء أنه تم التأشير في السجل التجاري على تخفيض رأس المال المصدر للشركة من 700 مليون جنيه الي 680,5 مليون جنيه، عبر إعدام أسهم خزينة.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، إن الخطوة تأتي في إطار موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 12 مارس 2015، علي إجراءات تخفيض رأس المال.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة، عن الربع الأول من 2017، ارتفاع خسائرها إلى 57.9 مليون جنيه مقابل، 37.2 مليون جنيه الفترة المماثلة من 2016، بنسبة نمو في الخسائر بلغت 55%.