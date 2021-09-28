بورصة وشركات

«أسمنت سيناء» تبحث تعزيز التعاون مع «المحافظة» لتحقيق خطة الدولة الطموح للتنمية والاستثمار

قال تامر مجدي، العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء، إنه التقى اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك بين الشركة ومحافظة شمال سيناء
المرسي عزت 1:10 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21 1:10 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21

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قال تامر مجدي، العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء، إنه التقى اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك بين الشركة ومحافظة شمال سيناء، وذلك في إطار الدور المجتمعي والتنموي لشركات القطاع الخاص في دعم جهود الدولة واستراتيجيتها لتنمية سيناء.

وأضاف مجدي، أنه بحث مع اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، كافة الفرص المتاحة وأهم التحديات التي تواجه شركات القطاع الخاص للاستثمار في المحافظة بهدف المشاركة في خطة الدولة الطموح لتنمية سيناء، خاصة أنها تمثل إحدى أهم البقاع داخل مصر.

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فضلاً عن أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأ بمد جسور التنمية وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية لتمهد الأرض للمشروعات التنموية.

ومن ثم البدء في مجموعة من الاستثمارات في مختلف المجالات، وصولا إلى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب الأهالي في سيناء بجانب أي شباب يرغب في الإقامة فيها من خلال فرص عمل لائقة.

وأوضح “مجدي”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه رسالة واضحة في عام 2014 في فترة صعبة واجهت فيها سيناء الهجمات الإرهابية، بإعلانه إطلاق المشروع القومي المتكامل لحماية وتنمية سيناء أمنيًا وعسكريًا، من خلال قيام القوات المسلحة والشرطة بتطهير أرض الفيروز من الإرهاب، وإنشاء شبكة بنية تحتية كبرى لم تشهدها سيناء.

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بالإضافة إلى إقامة مشروعات تنموية كبرى تساهم في عملية التنمية، آخرها افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر أكبر محطة لمعالجة المياه في العالم.

كما وجّه “مجدي”، الشكر للواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، للتعاون المشترك بين الشركة والمحافظة والتي تمثلت في توفير لقاح فيروس كورونا لكافة العاملين بالشركة وأهالي المنطقة المحيطة بالشركة.

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مؤكدا أن تعاون المحافظة ووزارة الصحة مع المنشآت الصناعية ومناطق الأعمال، لتطعيم العمال والموظفين بلقاح “كورونا” خطوة جادة ومؤثرة على طريق الحد من انتشار الفيروس.

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بقلم المرسي عزت

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