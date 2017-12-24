أسمنت بورتلاند: عقد بيع السويس للأكياس مشروط بموافقة الرقابة المالية

رجب عزالدينقالت شركة أسمنت بورتلاند طرة، إن عقد بيع حصتها فى السويس للأكياس، والبالغة 4.52% أصبح نافذًا لكن مازال هناك شروط أخرى.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إن تنفيذ عملية بيع الأسهم مشروط بتنفيذ الشروط المسبقة المنصوص عليها فى عقد بيع الأسهم، واعتماد الهيئة العامة للرقا

رجب عزالدين

قالت شركة أسمنت بورتلاند طرة، إن عقد بيع حصتها فى السويس للأكياس، والبالغة 4.52% أصبح نافذًا لكن مازال هناك شروط أخرى.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إن تنفيذ عملية بيع الأسهم مشروط بتنفيذ الشروط المسبقة المنصوص عليها فى عقد بيع الأسهم، واعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لعرض الشراء الإجبارى الذى سيتم تقديمه.

ووافق مجلس إدارة السويس للأسمنت -أمس السبت- على بيع كامل حصته فى السويس للأكياس، إلى شركة “موندى لصناعة الأكياس بى. في” بسعر 26 جنيهًا للسهم تقريبًا.

وفوضت الشركة خوسيه ماريا، العضو المنتدب للشركة، فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقد، وما يتطلبه من أوراق ومستندات.

ويبلغ رأسمال السويس للأكياس 21.87 مليون جنيه، موزعاً على 10.93 مليون سهم بقيمة اسمية جنيهين للواحد.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين السويس للأسمنت (53.3%)، ديبيكو ليمتد السويسرية، أسمنت بورتلاند طرة (4.52%).

وتعمل الشركة فى مجال إنتاج الأكياس المستخدمة في تعبئة الأسمنت، والجبس والمواد الغذائية، والألبان والعصائر والكيماويات والمنتجات الورقية الأخرى.