أسمنت بورتلاند طرة تبيع حصتها فى السويس للأكياس

رجب عزالدينأعلنت شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية، عن توقيع عقد اتفاق لبيع حصتها فى شركة السويس للأكياس، إلى شركة "موندى لصناعة الأكياس بى. في".وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن نفاذ عقد بيع الأسهم والصفقة وكل ما يشملها من عقود ومستندات معلق على موافقة مجلس إدارة الشركة، ا

رجب عزالدين

أعلنت شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية، عن توقيع عقد اتفاق لبيع حصتها فى شركة السويس للأكياس، إلى شركة “موندى لصناعة الأكياس بى. في”.

وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن نفاذ عقد بيع الأسهم والصفقة وكل ما يشملها من عقود ومستندات معلق على موافقة مجلس إدارة الشركة، المقرر انعقاده الأسبوع المقبل.

وأضافت أنه فى حالة الموافقة على عملية البيع المحتملة، ستقوم شركة موندى لصناعة الأكياس، بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها بنشر إعلان عرض شراء إجبارى.

وتعد شركة موندى لصناعة الأكياس بى. في، شركة مؤسسة وفقًا لقوانين هولندا، وتستحوذ أسمنت بورتلاند طرة المصرية على 4.52 % من إجمالي أسهم رأسمال السويس للأكياس.

وفى 18 يوليو الماضى، وافق مجلس إدارة السويس للأكياس، على قيام شركة موندي لبيع الورق “جي.إم.بي.إتش”، بالبدء في عملية الفحص المالي والفني والقانوني النافي للجهالة على شركة السويس للأكياس.

ويبلغ رأسمال السويس للأكياس 21.87 مليون جنيه، موزعاً على 10.93 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهين للواحد، ويتوزع هيكل ملكيتها بين السويس للأسمنت، ديبيكو ليمتد السويسرية، أسمنت بورتلاند طرة.

وتعمل الشركة فى مجال إنتاج الأكياس المستخدمة في تعبئة الأسمنت والجبس والمواد الغذائية والألبان والعصائر والكيماويات والمنتجات الورقية الأخرى.