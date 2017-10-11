أسمنت بورتلاند تتعاقد مع شركة الصرف الصحى لتوريد الحمأة

المال – خاصتعاقدت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، مع شركة أسمنت بورتلاند، على توريد جزء من احتياجات الطاقة اللازمة لتشغيل أفران الشركة باستخدام الحمأة كمصدر للوقود البديل.وقال الدكتور الهلالى عبد الهادى الهلالى، رئيس قطاع محطات المعالجة بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، مساعد رئيس الشركة لتطوير

المال – خاص

تعاقدت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، مع شركة أسمنت بورتلاند، على توريد جزء من احتياجات الطاقة اللازمة لتشغيل أفران الشركة باستخدام الحمأة كمصدر للوقود البديل.

وقال الدكتور الهلالى عبد الهادى الهلالى، رئيس قطاع محطات المعالجة بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، مساعد رئيس الشركة لتطوير الأداء، إن الحمأة التى سيتم توريدها وفقاً لهذا الاتفاق هى التى يتم تجميعها من موقع «9 ن» غرب الإسكندرية، والذى أعيد افتتاحه منذ عدة أشهر بعد توقف لعدة سنوات.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أن الاتفاق مع شركة أسمنت بورتلاند لم يدخل حيز التنفيذ حتى الأن، نظراً لتجهيز كميات الحمأة التى سيتم توريدها وفقاً لمتطلبات الشركة وبعض المواصفات التى تحتاجها قبل حرقها فى أفران المصانع.

وأشار إلى أن الاتفاق سيساعد شركته على سهولة التخلص من كميات الحمأة التى يتم تخزينها فى موقع «9 ن»، مع استخدامها كوقود بديل فى أفران الأسمنت.

ولفت إلى أن كميات الحمأة المتوفرة لدى الشركة هى نتاج عمليات معالجة مياة الصرف والتى تمر بمراحل التصفية من إزالة الرمال والملوثات العضوية والذائبة أو العالقة، ثم يتم رفع كل النواتج إلى موقع «9 ن».

وشدّد الهلالى على صلاحية موقع «9 ن» البيئية، لافتا إلى وجود غرفة للرصد البيئى بالموقع ولا تخضع لتبعية شركة الصرف الصحى، وتديرها وزارة الصحة، لرصد أى انبعاثات سلبية، وهو ما لم يظهر حتى الآن.

من جانبه، قال اللواء محمود محمد نافع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على أن المنتج اليومى لكميات الحمأة التى تصل للموقع بين 1000 – 2000 طن يومياً.

وأضاف نافع أن إجمالى كميات الحمأة التى وصلت الموقع حتى الآن يبلغ نحو 70 ألف طن، لافتاً إلى أن شركته بدأت تجهيز الحمأة بالموقع تمهيداً لبدء توريدها لشركة الأسمنت وفقاً لبعض المواصفات المطلوب توافرها بهذه الكميات قبل توريدها.

وأشار إلى أن منتج الحمأة الموجود بالموقع من الممكن أن يتم توريده إلى مصانع الأسمنت بعد عمليات الفرد والكمر بنحو شهرين نظراً لارتفاع نسبة الرطوبة به والتى تصل إلى 80%، فى حين تطلب مصانع الأسمنت هذه النسبة عند %20 فقط وهو ما يتم تجهيزه بالموقع.

تجدر الإشارة إلى أنه تمت إعادة تشغيل موقع «»٩ ن» بغرب الإسكندرية فى مايو الماضى بعد توقف دام لعدة سنوات، ما تسبب خلال تلك السنوات في إحداث آثار سلبية انعكست فى جودة مياه بحيرة مريوط والأسماك بها وظهور الروائح الكريهة بمدخل الطريق الصحراوي، وهو ما بدأ فى التحسن بعد إعادة تشغيله.