«أسمنت بني سويف» تشهد عملية إعادة هيكلة بواقع 3.5 مليار جنيه

شهدت سوق خارج المقصورة بجلسة أمس الإثنين تنفيذ صفقة كبيرة الحجم على شركة “أسمنت بني سويف” بقيمة بلغت 3.5 مليار جنيه.

وعلمت “المال” من مصادر أن مجموعة “تيتان العالمية” -المالكة لنحو 100% من رأسمال الشركة أجرت عملية إعادة هيكلة داخلية بين مجموعاتها المرتبطة.

ولفتت المصادر في تصريحات خاصة لـ”المال” إلى أن عملية إعادة الهيكلة تُعد تحركات داخلية من جانب المساهم الرئيسي، وتولت شركة “عربية أون لاين” -المملوكة لبنك الاستثمار “إن آي كابيتال”- دور سمسار العملية.

وتُعد “أسمنت بني سويف” واحدة من شركات صناعة الأسمنت بالسوق المحلية، وهي مملوكة لمجموعة “تيتان” العالمية متعددة الجنسيات، المتخصصة فى إنتاج الأسمنت ومواد البناء الأخرى.

وتدير مجموعة “تيتان” 10 مصانع فى الولايات المتحدة الأمريكية، واليونان، وألبانيا، وبلغاريا، ومقدونيا الشمالية، وكوسوفو، وصربيا، ومصر، وتركيا والبرازيل.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألزمت الشركة مؤخرًا بتقديم عرض شراء إجباري على أسهم “الإسكندرية للبورتلاند”، وتشهد صناعة الأسمنت حالة من التردي بالسوق المحلية منذ عدة سنوات بضغط زيادة المعروض وقلة الطلب.