بورصة وشركات

«أسمنت بني سويف» تشهد عملية إعادة هيكلة بواقع 3.5 مليار جنيه

مملوكة لمجموعة "تيتان العالمية ".. و"عربية أون لاين" سمسار الصفقة
أسماء السيد 7:05 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21 7:05 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت سوق خارج المقصورة بجلسة أمس الإثنين تنفيذ صفقة كبيرة الحجم على شركة “أسمنت بني سويف” بقيمة بلغت 3.5 مليار جنيه.

وعلمت “المال” من مصادر أن مجموعة “تيتان العالمية” -المالكة لنحو 100% من رأسمال الشركة أجرت عملية إعادة هيكلة داخلية بين مجموعاتها المرتبطة.

ولفتت المصادر في تصريحات خاصة لـ”المال” إلى أن عملية إعادة الهيكلة تُعد تحركات داخلية من جانب المساهم الرئيسي، وتولت شركة “عربية أون لاين” -المملوكة لبنك الاستثمار “إن آي كابيتال”- دور سمسار العملية.

اقرأ أيضا  الأسهم الأمريكية تصعد الأربعاء بعد قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي

وتُعد “أسمنت بني سويف” واحدة من شركات صناعة الأسمنت بالسوق المحلية، وهي مملوكة لمجموعة “تيتان” العالمية متعددة الجنسيات، المتخصصة فى إنتاج الأسمنت ومواد البناء الأخرى.

وتدير مجموعة “تيتان” 10 مصانع فى الولايات المتحدة الأمريكية، واليونان، وألبانيا، وبلغاريا، ومقدونيا الشمالية، وكوسوفو، وصربيا، ومصر، وتركيا والبرازيل.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألزمت الشركة مؤخرًا بتقديم عرض شراء إجباري على أسهم “الإسكندرية للبورتلاند”، وتشهد صناعة الأسمنت حالة من التردي بالسوق المحلية منذ عدة سنوات بضغط زيادة المعروض وقلة الطلب.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أسماء السيد

ملف الكاتب أسماء السيد

اقرأ أيضاً

«إيميرالد للتطوير» تحصل على موافقة رسمية لطرح 10.5% من أسهمها فى البورصة

رجب عزالدين 7:52 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21

بالم هيلز تحصل على 2.5 مليار جنيه لتمويل مشروع 500 فدان بالقاهرة الجديدة

رجب عزالدين 1:34 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21

الصعيد للمقاولات تحصل على مشروع من الهيئة الهندسية بقيمة 130 مليون جنيه

رجب عزالدين 12:14 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21

الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوياتها في 10 أيام بعد ارتياح بسبب الانتخابات الألمانية

محمد عبد السند 11:26 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21

فى صفقة بقيمة 425 مليون دولار.. أدوية «الحكمة» تستحوذ على شركة حقن أمريكية

أحمد فراج 10:58 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21

البورصة المصرية تفتتح تعاملات الإثنين على أداء متباين لمؤشراتها

رجب عزالدين 10:57 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21