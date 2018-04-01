أسمنت النهضة يخفض سعر الطن 100 جنيه

المرسي عزتأعلنت شركة النهضة للصناعات- اسمنت النهضة- خفض أسعارها اليوم تسليم المصنع ليصل سعر الطن العادي المعبأ إلى 1000 جنيها للطن بعد أن كان 1100 جنيه. وقالت الشركة في رسالة إلى وكلائها انه سوف يتم التسوية داخل محافظات سوهاج وقنا والأقصر وبدون اختام الى سعر 960 جنيها بدون أى حو

المرسي عزت

أعلنت شركة النهضة للصناعات- اسمنت النهضة- خفض أسعارها اليوم تسليم المصنع ليصل سعر الطن العادي المعبأ إلى 1000 جنيها للطن بعد أن كان 1100 جنيه.

وقالت الشركة في رسالة إلى وكلائها انه سوف يتم التسوية داخل محافظات سوهاج وقنا والأقصر وبدون اختام الى سعر 960 جنيها بدون أى حوافز

كما ستتم التسوية داخل محافظات أسوان والبحر الأحمر وأسيوط إلى سعر 920 جنيها بدون أى حوافز وبشرط الختم.

وأضافت أن سعر الأسمنت العادى سائب تسليم أرض المصنع 798.00 جنيها.

كما أن سعر الاسمنت السى ووتر معبا تسليم أرض المصنع 929.10 جنيها.

وأعلنت سعر الأسمنت السى ووتر سائب تسليم أرض المصنع 829.92 جنيها.

كما بلغ سعر توريد أسمنت الصخرة 900.60 جنيها تسليم أرض المصنع على أن يتم التسوية بكل من (القاهرة . الوادى الجديد . توشكي . حلايب و شلاتين . المنيا . مرسى علم ) بسعر 840.00 جنيها

وقالت الشركة إن مهلة شحن البونات المحجوزة اعتبارا من تطبيق هذا القرار شهرين من تاريخ حجز البون وفى حالة عدم الشحن خلال فترة المهلة سوف يتم التسوية بالأسعار السائدة بالشركة وقت الشحن

ولفتت الشركة إلى أنه سوف يتم زيادة أسعار جميع أنواع الأسمنت خلال النصف الثانى من شهر أبريل

وقال محمود سلامة رئيس مجلس إدارة شركة اروميكس جروب لتجارة الحديد والاسمنت إن السوق يعاني ارتباكا واضحا ولا يمكن توقع انخفاض أو ارتفاع الأسعار