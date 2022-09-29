«أسما مارين» تواجه انخفاض أعمال الشحن بخدمات لوجيستية جديدة

أضافت شركة أسما مارين للشحن البحرى والدولى خدمتين لوجستيتين، الأولى: تتضمن مساعدة الموردين والمصدرين على التسجيل على شبكة النافذة الواحدة وإنهاء إجراءات التسجيل المسبق للشحنات، والثانية: تتعلق بأعمال الوكالة التجارية والتسويق للبراند الصينى GOX المتخصص فى أجهزة اللياقة البدنية والمعدات الرياضيه والتقنيات الرقمية.

وتعكف الشركة حاليًا على تدشين موقع إلكترونى متخصص للتسويق للبراند الصينى، وفقًا لتصريحات هيثم طلحة، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأضاف لـ«المال» أن تراجع أعمال الشحن البحرى مؤخرًا دفع شركته للتوسع فى تقديم الخدمات اللوجستية للحد من الصدمات السلبية التى تعانى منها السوق فى الوقت الراهن، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعا كبيرا فى الواردات الخارجية إلى السوق المصرية.

وذكر أن جائحة كورونا كانت لها تأثيرات على أداء الشركة مثل غيرها، متابعًا أن (كوفيد 19-) تسبب فى إغلاق بعض الموانئ، ما عرقل سلاسل الإمداد، وتباطأت حركة الشحن وتكدست البضائع بموانئ الشحن الصينية.

النقل البحري بالموانى

وقال إنه منذ بداية العام الحالى حدث ارتفاع جنونى فى نوالين الشحن، إذ قفز سعر شحن الحاوية 20 قدما من 1500 دولار إلى 7000 ، بمعدل 5 أضعاف، وارتفعت قيمة شحن الحاوية 40 قدما من 2500 دولار من موانئ الشرق الأقصى إلى البحر الأحمر والمتوسط إلى 20 ألف دولار بمعدل 10 أضعاف.

وقال رئيس شركة أسما مارين للشحن الدولى البحرى، بحكم عضويتى فى مجلس إدارة منتدى رجال الأعمال العرب الصينى، فإن المنتدى سيقوم بدور رئيسى فى التوأمة بين الاقتصاد الصينى واقتصاد الجنسيات العربية، بهدف فتح الباب للمنتجات العربية لدخولها إلى بكين.

هيثم طلحة، رئيس مجلس إدارةشركة أسما مارين للشحن البحرى والدولى