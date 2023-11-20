أسما شريف منير تدعم أهل فلسطين بصورة جديدة

قامت البلوجر أسما شريف منير بنشر صور لها عبر حسابها الرسمي ” انستجرام” اليوم وهي ترتدي تشيرت مكتوب عليه ” جدرانها أقدم منكم” في اشارة منها لدعم أهل غزة في ظل الاعتداءات اليومية التي يواجهونها من جيش الاحتلال الاسرائيلي .

ولاقت الصور تفاعلا كبير بمواقع التواصل الاجتماعي ، وسرعان مانتشرت بمختلف الحسابات بمنصات السوشيال ميديا ، كما قامت مؤخرا لارا حفيدة النجم شريف منير وابنة أسما شريف منير، بالمشاركة في جهود ودعم وتقديم المساعدات المصرية الإنسانية لأهل غزة الذين يتعرضون للضرب من قوات الاحتلال الإسرائيلي من يوم 7 أكتوبر الماضي.

وأعرب شريف منير وابنته أسما سعادتهما وفخرهما بما قامت به لارا من مجهود وإنساني و وطني كبير، من خلال تطوعها و مساعدتها في الهلال الأحمر المصري، وقدمت لارا فيديو لها تتحدث به باللغة الإنجليزية لكي يصل لأكبر عدد ممكن من الغرب على مواقع التواصل الاجتماعي.