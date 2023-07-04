أسماء مستحقي مشروع وحدات الطعام المتنقلة أمام حديقة كليوباترا في مرسى مطروح

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح ، عن استقبال ملفات الشباب الذين تقدموا بطلبات لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة بمطروح للحصول على تراخيص وحدات الطعام المتنقلة أمام حديقة كليوباترا بشارع الجلاء (مرحلة أولى) طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وأكد أن مشروع الحصول على تراخيص وحدات الطعام المتنقلة يهدف للقضاء على البطالة ومساعدة الشباب بدلا من انتظار حلم الوظيفة الحكومية، سيقوم مجلس المدينة بتوصيل الخدمات والمرافق العامة للمكان المقرر أمام حديقة كيلوباترا كأحد المشروعات «الصغيرة ومتناهية الصغر» بغرض توفير وخلق فرص عمل لشباب مطروح .

ويناشد رئيس مدينة مرسى مطروح الآتي أسماؤهم تقديم الملفات لاستيفائها بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة شباك جهاز تنمية القرية تحت إشراف رامي رضا مدير المركز وهم عبدالحميد اسامة عبدالحميد، وعلى محمد احمد محمد عبدالواحد، وابراهيم محمود محمد عزام ، فضلاً عن السيد سمير محمد خليل

كما تشمل الأسماء محمد جمال عبدالرحمن توفيق ، وسمر حسين سيد محمد ، وعلى محمد عبدالفتاح محمد عبدالكريم ، واسر وليد ابراهيم مصباح ، وعبدالغفار رشدى محمد محمد ، وامانى محمد عبدالعظيم عثمان ، وفاطمة عبدالهادى محمد عبدالهادى ، بالإضافة إلى محمد حمدى محمود إبراهيم ، وحنان محمد محمد ابوجبل .

مدينة مرسي مطروح

ومن جانبه أعلن مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة عن المستندات المطلوبة لاستخراج طلب ترخيص وحدات الطعام المتنقلة وهي صورة بطاقة الرقم القومي سارية ، أصل صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر ، شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور – شهادة تأدية الخدمة العامة او الاعفاء بالنسبة للإناث .

كما تشمل المستندات المطلوبة ترخيص سير من وحدة مرور مطروح اذا كانت المركبة معدة للسير على الطرق ، شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة واستيفاءها للاشتراطات والمواصفات الفنية ، شهادة صحية للمرخص له من مديرية الشئون الصحية التابع لها ، فضلاً عن بيان بنوع الوحدة والمساحة اللازمة لها.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتوفير فرص عمل للشباب وفتيات المحافظة بالمشروعات الصغيرة بشكل حضاري يليق بشباب مطروح لتحسين مستوى الدخل المادي لهم .