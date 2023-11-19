أسماء غريبة لمسلسلات دراما 2024.. سباق بين النجوم في جذب المشاهدين

يتواجد في السباق الدرامي القادم لعام 2024 بعض الأعمال الفنية التليفزيونية التي تحمل أسماء جديدة للجمهور ، وهي كوبرا للنجم محمد إمام .

ويضاف لذلك “عتبات البهجة” للنجم القدير يحى الفخراني ، و” صدفة” للنجمة ريهام حجاج أيضا، و” المعلم” للنجم مصطفى شعبان في مسلسله القادم أيضا .

دعاء حلمي : ذلك يمثل جزء من منظومة الدراما المصرية التي ساءت السنين الماضية

ترى الناقدة دعاء حلمي أنه للأسف أصبحت أسماء الأعمال الفنية الدرامية للنجوم جزء من متطلبات أبطال هذه المسلسلات ، بسبب تضخم ” الايجو” لدى النجم مثلما شاهدنا اسم ” جعفر العمدة ” لمحمد رمضان .

ونوهت في حديثها لـ”المال” أن ذلك يمثل جزء من منظومة الدراما المصرية التي ساءت السنين الماضية ، لافتة الى أن النجم مصطفى شعبان سمى مسلسله القادم ب” المعلم ” تعبيرا عنه في المسلسل وللأسف سيتسبب في تدمير فيلم ” شادر السمك ” للنجم الراحل أحمد زكي .

أضافت حلمي أن النجم عادل امام أول من أبتدع موضة تسمية العمل الفني بأسماء شخصياته ومعه أيضا النجمة نادية الجندي ، لكن في النهاية ايجو هؤلاء النجوم وسيطرتهم على أعمالهم ومسلسلاتهم هي المتحكمة في الأمر منذ فترة طويلة .

سمير الجمل :بعض النجوم يسعون لتسمية أعمالهم بأسماء لتلصق بهم

أوضح السيناريست سمير الجمل أن محمد امام يحرص على تسمية مسلسلاته بأسماء شخصياته فيها مثل ” هوجان” و” النمر ” تدل على شخصية البطل للعمل ، وذلك ماكان يتبعه والده النجم عادل إمام في أعماله ” الزعيم” و” أستاذ ورئيس قسم ” فقد كانت أسماء تشير اليه شخصيا وسمي بالزعيم بعد ذلك .

أضاف أن بعض النجوم يسعون لتسمية أعمالهم بأسماء نرجسية لتلصق بهم مثل ” نمبر وان” و” ابن حلال” ، أما اسم ” عتبات البهجة” فهو أسم أدبي لرواية ويليق باسم يحى الفخراني وأعماله الفنية وفيه وقارا وشياكة لاتكشف محتوى الموضوع المقدم فيه ، لكنها تثير الفضول للأشخاص الذين يبحثون عن أعمال فنية أدبية ويحى الفخراني ماركة مسجلة للرقي والابداع الفني دائما .

أما اسم ” صدفة ” لريهام حجاج فقال : “هي تسمي مسلسلاتها دائما بأسماء شخصياتها كبطلة لمسلسلاتها مثل ” جميلة” وغيرها وهذه نرجسية أيضا في الأسماء”.

أكد الجمل أن عنوان العمل الدرامي يجب أن يكون جزء من المسلسل نفسه ، والعنوان يدل على قيمة العمل ولو كان سهلا ورخيصا فيدل على نفسه ، وهناك عناوين وأسماء مسلسلات تدل على الابتكار والغموض وهناك فارقا كبيرا بين الاثنين .

ولفت إلى أن صناع المسلسلات يسعون لتسمية الأعمال الفنية الدرامية بأسماء جذابة وتجارية للجمهور .

رامي المتولي :في الماضي كانت المسلسلات تسمى بأسماء غريبة مثل ” القط الأسود “

وشدد الناقد الفني رامي المتولي أن محمد إمام يحرص على تسمية أعماله بهذه الأسماء الغريبة التي تعبر عن شخصية البطل .

وفي الماضي كانت المسلسلات تسمى بأسماء غريبة مثل ” القط الأسود ” و” كل أسبوع يوم جمعة ” وفق ” المتولي” .

واستطرد قائلا أنه من الطبيعي أن يتم اختيار اسم الرواية لتسمية العمل الفني بها مثل ” عتبات البهجة ” ، وأسماء المسلسلات الأخرى ترجع لرؤية المبدع الذي يقدمها ، وهدفها جذب المشاهد لها بهذه الأسماء الغريبة نوعا ما .