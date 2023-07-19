أسماء غريبة لأغنيات صيف 2023 أبرزها بلبطة.. نقاد: ثقافة جاءت من الراب

يشهد موسم صيف 2023 الغنائي تقديم نجوم الغناء المصريين والعرب أغنيات جديدة تحمل مرادفات ومعاني غريبة على أذن المستمع لأول مرة ، حيث يطرح النجم محمد حماقي أغنيته الجديدة” لمون نعناع” ويتعاون فيها مع الموزع الموسيقي توما .

كما طرح النجم حسين الجسمي أغنية جديدة ” بلبطة” كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع، مكس وماستر عمرو الخضري.

كذلك قدم النجم تامر حسني أغنية ” هرمون السعادة” وهو مراداف ومعني جديد لم يقدم سابقا في أغنية

حسن دنيا : فناني المهرجانات والتراب والراب أثروا بصورة كبيرة على نجوم الغناء

أكد الملحن حسن دنيا للمال أن المطربين حاليا يهتمون بتقديم أغنيات تحمل كلمات جديدة وغريبة ، مضيفا أبحث أنا أيضا مع شعراء كثيرين على معاني جديدة في الأغنيات القادمة التي سنقدمها للجمهور .

أشار أيضا الى أن فناني المهرجانات والتراب والراب أثروا بصورة كبيرة على نجوم الغناء مثل ويجز ومروان بابلو ، حيث استطاعوا جذب جمهور الشباب لهم بمعانيهم ومفردات أغانيهم لذلك كل مطرب حاليا يبحث عن هذه المرادفات الجديدة التي تحقق صدى جيد .

وكشف دنيا لنا أن النجم عمرو دياب عام 84 لم يكن جريئا أبدا ، وحينما كان يقول له أنه يمكن أن يقدم افيه معين في أغنية له كان يرفض ويقول له أنه يخشى تقديم ذلك وينتظر مطرب آخر يقدم هذه الافيهات ثم يقدمها هو ، لافتا الى أن عمرو دياب حاليا أصبح أكثر جرأة بدرجة كبيرة في أغنياته عن فترة الثمانينات والتسعينات التي ظهر فيها وكذلك نجوم آخرين أيضا .

صلاح عطية : هذه الكلمات الغريبة تمثل تطور للحالة الغنائية الحالية

وعلق الشاعر صلاح عطية أن الجمهور يحب العمل الفني المميز والمختلف ، ويأخذ ذلك وقتا معينا مع المستمع سواء كان يحمل مرادف جديد وغريب أم لا .

أضاف أن هذه الكلمات الغريبة تمثل تطور للحالة الغنائية الحالية ، التي يسعى فيها كثير من نجوم الغناء لتطوير أغنياتهم لتتناسب مع ذوق المستمع حاليا .

ونوه قائلا أنه مطلوبا أن يقدم حسين الجسمي أغنية خفيفة تناسب موسم الصيف وأجواؤه المبهجة ، لاسيما أن الكتابة للأغنيات اختلفت عن الماضي.

فحدث تطويرفي الأغنية سواء سلبا أو ايجابا فذلك يرجع لتقييم الجمهور في النهاية ، لاسيما أن هذه الأغنيات معظمها يكون مرتبطا بتوقيت زمني معين في طرحها ، فبعضها يستمر لفترة طويلة في الذاكرة والآخر يتم نسيانه بعد فترة قصيرة حسب تميز الأغنية وجودتها الفنية وفق” عطية ” .

أردف قائلا أن عنوان الأغنية يشبه عنوان الفيلم السينمائي ، فحينما يكون جاذبا للمشاهد يكون أفضل بكثير .

أحمد الروبي :هذه الثقافة جاءت من أغاني الراب التي أحبها الجمهور بشدة

من ناحيته قال المطرب الشاب أحمد الروبي ، أن هؤلاء النجوم يحاولون لفت الانتباه بأي طريقة مع المستمع بهذه المعاني الغريبة والجديدة .

أستطرد قائلا أن هذه الثقافة جاءت من أغاني الراب التي أحبها الجمهور بشدة مؤخرا ، وحملت معاني من واقع وحياة الأشخاص .

أكد أيضا أنه ليس شرطا حينما يطرح المطرب أغنية غريبة أن تنجح ، فلو كانت الأغنية نفسها جيدة ستحقق النجاح ولو كانت دون المستوى مهما كانت غرابتها لن تحقق أي نجاح .