ثقافة وفنون

أسماء جديدة في الدراما الرمضانية.. اللي مالوش كبير ونسل الأغراب يتصدران المشهد

أميرة نايف : تهدف لجذب المشاهدين لهذه المسلسلات وعودة تلك الأسماء يكسب الدراما روحا مختلفة
أحمد حمدي 11:40 ص, السبت, 17 أبريل 21 11:40 ص, السبت, 17 أبريل 21

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يطل على الجمهور في بعض مسلسلات شهر رمضان الكريم لأول مرة أسماء شخصيات جديدة على الدراما التليفزيونية المصرية لم تقدم فيها منذ سنين طويلة ، حيث يتصدر هذا المشهد مسلسل اللي مالوش كبير الذي يقوم ببطولته الفنانان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ، فتظهر ياسمين بشخصية اسمها  “غزل” وهو اسم جديد على الدراما منذ سنوات وكذلك يظهر العوضي بشخصية اسمها “الخديوي” لأول مرة أيضا، حيث لم يعتد الجمهور على هذا الاسم في أي مسلسل إلا في أعمال تاريخية معينة فقط وليس في مسلسل اجتماعي مثل اللي مالوش كبير.

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كما يظهر كذلك في مسلسل نسل الأغراب إنتاج سنيرجي وتأليف وإخراج محمد سامي ، شخصية جديدة يقدمها الفنان “أمير كرارة” أحد أبطال المسلسل اسمها “غفران” وهو اسم جديد أيضا في الدراما الرمضانية هذا العام.

وزركش كذلك في مسلسل الفنان يحيى الفخراني الجديد “نجيب زاهي زركش” ، فهي أسماء غريبة على الدراما التليفزيونية منذ سنوات.

أميرة نايف : تهدف لجذب المشاهدين لهذه المسلسلات وعودة تلك الأسماء يكسب الدراما روحا مختلفة

وأوضحت الفنانة أميرة نايف، أن هذه الأسماء الغريبة تكون بهدف جذب الجمهور للمسلسلات التي تقدم فيها ، بحيث تكون غير تقليدية.

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ونوهت بأن أى عمل فني يقدم فيه أسماء شخصيات جديدة على أذن المشاهدين يكون ذلك في صالح العمل الدرامي في الأساس.

واشارت أيضا إلى أن عودة أسماء مثل زركش وغزل وغيرها للأعمال الفنية الدرامية في شهر رمضان القادم ، شىء مميز وسيعطي روحا لهذه المسلسلات عن غيرها المعروضة في الشهر الكريم.

أحمد سعد الدين: تعيد النوستالجيا للجمهور بذكريات الدراما القديمة

ويرى الناقد الفني أحمد سعد الدين، أن أسماء غزال وزركش وغيرهما كانت موجودة في الدراما المصرية منذ سنوات ثم اختفت تماما.

ولفت إلى أن عودتها شىء مميز فى مسلسلات رمضان هذا العام ، منوها بأن هذه الأسماء القديمة تعيد النوستالجيا والذكريات للمشاهدين باستعادة مسلسلات الدراما المصرية القديمة في فترة الثمانينيات والتسعينيات.

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ويضيف سعد الدين أن صناع الدراما التليفزيونية حاليا يحاولون المزج بين ماكان يقدم في الدراما التليفزيونية القديمة والتطور مع المرادفات والأسماء الجديدة في نفس الوقت.

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بقلم أحمد حمدي

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