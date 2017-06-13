أسماء النواب المؤيدين للتنازل عن تيران وصنافير

ياسمين فواز حصلت "المال" على أسماء أعضاء اللجنة التشريعية الذين قاموا بالتصويت بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير، خلال اجتماع اللجنة اليوم.وأحيلت الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي تمهيدا للتصويت عليها في الجلسة العا

ياسمين فواز

حصلت “المال” على أسماء أعضاء اللجنة التشريعية الذين قاموا بالتصويت بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير، خلال اجتماع اللجنة اليوم.

وأحيلت الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي تمهيدا للتصويت عليها في الجلسة العامة غدا الاربعاء.

والموافقين هم :

1_ بهاء أبو شقة

2_ أحمد حلمي الشريف

3_محمد نبيل الجمل

4_ ايهاب الطماوي

5_ ثروت بخيت

6_ عيد عبد الله هيكل

7_ ايهاب الخولي

8_محمد رمضان الشهير ب (سامي رمضان)

9_ كمال أحمد

10_ محمد أبو زيد

11_ صلاح حسب الله

12_ محمد عبد الواحد مدينة

13_ سعيد عبد القادر العبودي

14_ علاء عبد النبي

15_ محمد فؤاد بدراوي

16_ عبد المنعم العليمي

17_ فؤاد ابراهيم حسب الله

18_ محمد أحمد زايد

19_ محمد صلاح خليفة

20_ شادي ابو العلا

21_ ممتاز دسوقي

22_ شرعي محمد صالح

23_ محمد مصطفى سليم

24_عطية موسى جبلي

25_ مصطفى بكري

26_ عبلة الهواري

27_ سوزي ناشد

28_ يحيى عيسوي داوود

29_ خالد حنفي جمعة

30_ حسن السيد بسيوني

31_جهاد جلال أنيس

كما حصلت المال علي أسماء النواب الرافضين لاتفاقيه ترسيم الحدود وهم:



-أحمد طنطاوي. دائرة دسوق وقلين _ كفر الشيخ

-هيثم الحريري. دائرة محرم بك _ الاسكندرية

-أحمد الشرقاوي. دائرة مدينة المنصورة _ الدقهلية

-خالد يوسف. دائرة كفر شكر _ القليوبية

-خالد عبد العزيز شعبان. دائرة حدائق القبة _ القاهرة

-محمد العتماني. دائرة المطرية والمنزلة _ الدقهلية

-سمير غطاس. دائرة مدينة نصر _ القاهرة

-مرتضى العربي. دائرة أبنوب والفتح _ أسيوط

-نادية هنري. دائرة مصر الجديدة _ القاهرة

-ضياء الدين داوود. دائرة بندر ومركز دمياط _ دمياط

-مصطفي كمال الدين حسين. دائرة بندر بنها _ القليوبية

-عمرو أبو اليزيد. دائرة بولاق الدكرور _ الجيزه 13

-محمد عبد الغني. دائرة الأميرية _ القاهرة

-غاده صقر. دائرة بندر ومركز دمياط _ دمياط

-هشام والي مؤمن. دائرة مدينة الفيوم _ الفيوم

-عبد الحميد كمال. دائرة السويس _ السويس

-علاء عبد المنعم. ( قائمة في حب مصر )

-ايهاب منصور. دائرة العمرانية _ الجيزة

-محمد فؤاد. دائرة العمرانية _ الجيزة

-مر وطني. دائرة الشرابية والزاوية _ القاهرة

-دينا عبد العزيز. دائرة حلوان والمعصرة _ القاهرة

-مصطفي الجندي. ( قائمة في حب مصر )

-أمين مسعود. دائرة الشرابية والزاوية _ القاهرة

-خالد عبد المولي – دائرة الحسينية – شرقية

-طلعت خليل. دائرة مدينة السويس _ السويس

-نبيل بولس. دائرة باب الشعرية والموسكي _ القاهرة

-ابراهيم القصاص. دائرة الحامول وبيلا _ كفر الشيخ

-أسامه شرشر. دائرة منوف وسرس الليان _ المنوفية

-عطيه موسي. دائرة شرم الشيخ وطابا _ جنوب سيناء

-غريب حسان. دائرة طور سيناء _ جنوب سيناء

-نور سلامه. دائرة رأس سدر _ جنوب سيناء

-ساره صالح. دائرة رأس سدر _ جنوب سيناء

-سيد بريدعه. دائرة مركز المنيا _ المنيا

-أحمد نشأت منصور. دائرة مدينة سوهاج _ سوهاج

-محمد العقاد. دائرة مصر القديمة والمنيل _ القاهرة

-محمد احمد زايد. دائرة سمنود _ الغربية

-مني شاكر خليل. دائرة إدفو _ أسوان

-رانيا السادات. دائرة الزهور والمناخ _ بور سعيد

-خالد هلالي. دائرة الرياض _ كفر الشيخ 40-عماد جاد. قائمة في حب مصر

-محمد عقل. دائرة المنصورة _ الدقهلية

-أحمد وائل المشنب. دائرة مركز أخميم _ سوهاج

-مصطفي سالم. دائرة طهطا _ سوهاج

-عادل شهاب الدين. دائرة المنشأة _ سوهاج

-ايهاب السلاب. دائرة شربين _ الدقهلية

-جمال محفوظ. دائرة مركز قليوب _ القليوبية

-الهامي عجينه. دائرة بلقاس وجمصة _ الدقهلية

-عصام ادريس. دائرة الحوامدية وأبو النمرس _ الجيزة

