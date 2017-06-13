أسماء النواب المؤيدين للتنازل عن تيران وصنافير

ياسمين فواز
حصلت “المال” على أسماء أعضاء اللجنة التشريعية الذين قاموا بالتصويت بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير، خلال اجتماع اللجنة اليوم.
وأحيلت الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي تمهيدا للتصويت عليها في الجلسة العامة غدا الاربعاء.
والموافقين هم :
1_ بهاء أبو شقة
2_ أحمد حلمي الشريف
3_محمد نبيل الجمل
4_ ايهاب الطماوي
5_ ثروت بخيت
6_ عيد عبد الله هيكل
7_ ايهاب الخولي
8_محمد رمضان الشهير ب (سامي رمضان)
9_ كمال أحمد
10_ محمد أبو زيد
11_ صلاح حسب الله
12_ محمد عبد الواحد مدينة
13_ سعيد عبد القادر العبودي
14_ علاء عبد النبي
15_ محمد فؤاد بدراوي
16_ عبد المنعم العليمي
17_ فؤاد ابراهيم حسب الله
18_ محمد أحمد زايد
19_ محمد صلاح خليفة
20_ شادي ابو العلا
21_ ممتاز دسوقي
22_ شرعي محمد صالح
23_ محمد مصطفى سليم
24_عطية موسى جبلي
25_ مصطفى بكري
26_ عبلة الهواري
27_ سوزي ناشد
28_ يحيى عيسوي داوود
29_ خالد حنفي جمعة
30_ حسن السيد بسيوني
31_جهاد جلال أنيس
كما حصلت المال علي أسماء النواب الرافضين لاتفاقيه ترسيم الحدود وهم:
-أحمد طنطاوي. دائرة دسوق وقلين _ كفر الشيخ
-هيثم الحريري. دائرة محرم بك _ الاسكندرية
-أحمد الشرقاوي. دائرة مدينة المنصورة _ الدقهلية
-خالد يوسف. دائرة كفر شكر _ القليوبية
-خالد عبد العزيز شعبان. دائرة حدائق القبة _ القاهرة
-محمد العتماني. دائرة المطرية والمنزلة _ الدقهلية
-سمير غطاس. دائرة مدينة نصر _ القاهرة
-مرتضى العربي. دائرة أبنوب والفتح _ أسيوط
-نادية هنري. دائرة مصر الجديدة _ القاهرة
-ضياء الدين داوود. دائرة بندر ومركز دمياط _ دمياط
-مصطفي كمال الدين حسين. دائرة بندر بنها _ القليوبية
-عمرو أبو اليزيد. دائرة بولاق الدكرور _ الجيزه 13
-محمد عبد الغني. دائرة الأميرية _ القاهرة
-غاده صقر. دائرة بندر ومركز دمياط _ دمياط
-هشام والي مؤمن. دائرة مدينة الفيوم _ الفيوم
-عبد الحميد كمال. دائرة السويس _ السويس
-علاء عبد المنعم. ( قائمة في حب مصر )
-ايهاب منصور. دائرة العمرانية _ الجيزة
-محمد فؤاد. دائرة العمرانية _ الجيزة
-مر وطني. دائرة الشرابية والزاوية _ القاهرة
-دينا عبد العزيز. دائرة حلوان والمعصرة _ القاهرة
-مصطفي الجندي. ( قائمة في حب مصر )
-أمين مسعود. دائرة الشرابية والزاوية _ القاهرة
-خالد عبد المولي – دائرة الحسينية – شرقية
-طلعت خليل. دائرة مدينة السويس _ السويس
-نبيل بولس. دائرة باب الشعرية والموسكي _ القاهرة
-ابراهيم القصاص. دائرة الحامول وبيلا _ كفر الشيخ
-أسامه شرشر. دائرة منوف وسرس الليان _ المنوفية
-عطيه موسي. دائرة شرم الشيخ وطابا _ جنوب سيناء
-غريب حسان. دائرة طور سيناء _ جنوب سيناء
-نور سلامه. دائرة رأس سدر _ جنوب سيناء
-ساره صالح. دائرة رأس سدر _ جنوب سيناء
-سيد بريدعه. دائرة مركز المنيا _ المنيا
-أحمد نشأت منصور. دائرة مدينة سوهاج _ سوهاج
-محمد العقاد. دائرة مصر القديمة والمنيل _ القاهرة
-محمد احمد زايد. دائرة سمنود _ الغربية
-مني شاكر خليل. دائرة إدفو _ أسوان
-رانيا السادات. دائرة الزهور والمناخ _ بور سعيد
-خالد هلالي. دائرة الرياض _ كفر الشيخ 40-عماد جاد. قائمة في حب مصر
-محمد عقل. دائرة المنصورة _ الدقهلية
-أحمد وائل المشنب. دائرة مركز أخميم _ سوهاج
-مصطفي سالم. دائرة طهطا _ سوهاج
-عادل شهاب الدين. دائرة المنشأة _ سوهاج
-ايهاب السلاب. دائرة شربين _ الدقهلية
-جمال محفوظ. دائرة مركز قليوب _ القليوبية
-الهامي عجينه. دائرة بلقاس وجمصة _ الدقهلية
-عصام ادريس. دائرة الحوامدية وأبو النمرس _ الجيزة