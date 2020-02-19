أسماء المستحقين في مشروع الإسكان الاجتماعي ببورسعيد للمرحلة الثالثة (قائمة كاملة)

أعلن صندوق التمويل العقاري أسماء عدد من مستحقي المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، مطالبًا إياهم بضرورة التقديم بالمستندات المطلوبة وتسليمها بالمركز التكنولوجي لحي الزهور طبقًا للمواعيد المحددة لكل مجموعة.



وأضاف الصندوق أنه سيتم الإعلان تباعًا عن باقي أسماء المستحقين في وحدات المرحلة الثالثة من الإسكان الاجتماعي بالمحافظة.



صندوق الإسكان الاجتماعي حدد 3 أيام للمتخلفين عن الحضور

وحدد صندوق التمويل العقاري الفترة من 17 مارس من العام الحالي إلى 19 مارس من نفس العام لمن تخلفوا عن الحضور في الموعد المحدد لهم.



وتابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد نسب تنفيذ أعمال توصيل المرافق للمرحلة الثالثة للمشروع الاجتماعي، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والأجهزة المختصة.

وطالب المحافظ بزيادة نسب التنفيذ في أعمال المرافق والتي تشمل الصرف الصحي والكهرباء والغاز والمياه وأعمال الطرق والاتصالات بالإضافة إلى بتكثيف الجهود لسرعة إنهاء تلك الأعمال.

وأكد الغضبان أن أعمال مرافق المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعي تسير بشكل سريع.



