أسماء المتأهلين لقرعة أراضي المنيا نهاية فبراير

المال ــ خاص:حددت شركة الريف المصرى الجديد، موعد إجراء أول قرعة للشباب وصغار المزارعين، فى محافظة المنيا، على قطعة أرض بمساحة 43 ألف فدان، ضمن الطرح الثانى لمشروع 1.5 مليون فدان؛ نهاية فبراير المقبل.تتضمن المرحلة الثانية من مشروع 1.5 مليون فدان، طرح 500 ألف فدان، %50 منهم فى مناطق غرب المنيا، وا

المال ــ خاص:

حددت شركة الريف المصرى الجديد، موعد إجراء أول قرعة للشباب وصغار المزارعين، فى محافظة المنيا، على قطعة أرض بمساحة 43 ألف فدان، ضمن الطرح الثانى لمشروع 1.5 مليون فدان؛ نهاية فبراير المقبل.

تتضمن المرحلة الثانية من مشروع 1.5 مليون فدان، طرح 500 ألف فدان، %50 منهم فى مناطق غرب المنيا، والظهير الصحراوى فى الصعيد.

قال مصدر من شركة «الريف المصري»، إن فروع بنك الإسكان بدأت تلق ملفات التقدم من الشباب وصغار المزارعين، منذ منتصف يناير الجارى، حتى يوم 20 من الشهر المقبل.

أوضح لـ«المال»، أن الطلبات تخضع للفحص والتدقيق، قبل الإعلان عن أسماء المتأهلين للقرعة، ورفض غير المستوفين للشروط، فى غضون 3 أيام من إغلاق باب تقديم الملفات.

بدأت شركة الريف المصرى الجديد، طرح كراسات شروط المرحلة الثانية من المشروع فى 9 أفرع لبنك الإسكان والتعمير، فى 8 يناير الماضي، حتى 14 من نفس الشهر، وبلغ سعر كراسة الشروط 10 آلاف جنيه، للحصول على قطعة أرض 233 فدان (تحت العجز والزيادة) فضلا عن بئر جوفية.

بين شروط التقدم للطرح الثانى فى 1.5 مليون فدان فى المنيا، قيام المجموعات الفائزة بتكوين شركات، والتقدم لتوقيع عقد التخصيص وسداد الدفعة المقدمة، وتوضح كراسات شروط طلب التخصيص، والمستندات المطلوبة، وآليات قبول الطلب، والتخصيص، والتعاقد.

نص الإعلان عن أنه على أصحاب الطلبات غير المستوفية للشروط التقدم لفروع بنك التعمير والإسكان لاسترداد قيمة كراسة الشروط، وطلب التخصيص بعد خصم 1500 جنيه مصروفات إدارية، ولأصحاب الطلبات المستوفية للشروط من غير الفائزين بالقرعة استرداد كامل ثمن الكراسة.

أكد المصدر أنه عقب إعلان أسماء الفائزين يجب الحضور لمقر شركة الريف المصري، للمشاركة فى دورة تدريبية مجانية عن كيفية تأسيس الشركات، عبر مجموعة من المحامين، والمحاسبين، تمهيدا لبدء إجراءات التأسيس الخاصة بالشركات المساهمة، التى يتكون هيكل عضويتها من 10 إلى 23 فردًا، لقطعة أرض بمساحة 233 فدانًا قابلة للزيادة والنقص.

أوضح المصدر أن عقب ترسية القرعة يسدد الفائز المجموعة %5 من قيمة قطعة الأرض، بعد التخصيص يسدد %10 أخري، ثم يمنح فترة سماح لمدة عامين، دون أى مبالغ مدفوعة، ويقسط باقى المبلغ على شكل 6 أقساط سنوية، على مدار 6 أعوام، بفائدة متناقصة %5.

كانت «الريف المصرى»، قد انتهت العام الماضي، من توزيع 500 ألف فدان، تمثل أراضى المرحلة الأولى، لمشروع المليون ونصف المليون فدان، بمنطقتى الفرافرة، وتوشكى، وغرب المينا، والمغرة.

وحددت سعر الفدان 45 ألف جنيه لصغار المزارعين والشباب، شاملاً البنية الأساسية و65 ألف جنيه للمستثمرين مع توافر البنية، و30 ألف جنيه للفدان دون بنية أساسية، فى الفرافرة، و25 ألف جنيه فى توشكي، وتحديد سعر 20 ألف جنيه للفدان فى منطقة المغرة شاملاً توافر البئر.