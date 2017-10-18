أسماء الفائزين بجائزة التصوير الصحفي لكأس العالم

إيمان عوفافتتحت شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، معرض مسابقة "صور فرحة مصر بكأس العالم"، بمقر النقابة، مساء اليوم.جاء ذلك بحضور عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، وحسام دياب رئيس شعبة المصورين السابق بالنقابة، وأعضاء المجلس: محمد سعد عبدالحفيظ، ومحمود كامل، وعمرو بدر، وأيمن عبدالمجيد، ومحمد ش

إيمان عوف

افتتحت شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، معرض مسابقة “صور فرحة مصر بكأس العالم”، بمقر النقابة، مساء اليوم.

جاء ذلك بحضور عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، وحسام دياب رئيس شعبة المصورين السابق بالنقابة، وأعضاء المجلس: محمد سعد عبدالحفيظ، ومحمود كامل، وعمرو بدر، وأيمن عبدالمجيد، ومحمد شبانة.

وشارك في المسابقة 50 مصورًا صحفيًا، قدموا 175 صورة تعبر عن الانفعالات بالحدث التاريخي.

وفاز بالمركز الأول الزميل عزت السمري، والثاني ليالي عبدالعزيز، والثالث إسلام صفوت، وفاز بجوائز الدولة التشجيعية كل من: “مصطفى عميرة، ومحمود بكار، وسامح أبو الحسن”، وفاز بجائزة لجنة تصويت الجمهور عزت السمري.

وتشكلت لجنة التحكيم من: عبدالوهاب السهيتي كبير مصوري الأهرام، وعصام الشامي رئيس قسم التصوير باليوم السابع، وعمرو عبدالله مدير التصوير بوكالة رويترز “مكتب القاهرة”، بحضور حسام دياب رئيس الشعبة سابقًا.

سيتم إعلان أسماء الزملاء الفائزين في فروع المسابقة التالية: جائزة لجنة التحكيم “المركز الأول” وقيمتها ثلاثة آلاف جنيه، و”المركز الثاني” بقيمة ألفي جنيه، والثالثة بقيمة ألف وخمسمائة جنيه، وجائزة تصويت الجمهور وقدرها ألف جنيه، إضافة إلى ثلاث جوائز تشجعية، وقيمة كل واحدة منهم خمسمائة جنيه.