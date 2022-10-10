أسماء أوائل دفعة كلية الشرطة 2022.. والسيسي يمنحهم أنواط الامتياز

أعلنت وزارة الداخلية أسماء أوائل دفعة كلية الشرطة 2022، خلال حفل تخرجهم الذي أقيم -اليوم الإثنين- داخل أكاديمية الشرطة، ومنحهم الرئيس عبد الفتاح السيسي نوط الامتياز من الدرجة الثانية، تقديرًا لهم على جهدهم خلال فترة الدراسة.

وجاء أسماء أوائل طلبة كلية الشرطة 2022، ملازم تحت الاختبار: مازن أحمد حامد، أدهم لطفي أحمد، أحمد بلال محمد عباسي، محمد ابو الحسن فتحي، محمد أحمد سيف النصر، وأول الطلبة الوافدين: أحمد عبد الله من فلسطين.

وأدى خريجو كلية الشرطة، دفعة 2022، اليمين القانونية خلف اللواء إبراهيم الرملي كبير معلمي كلية الشرطة، وذلك أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب وطالبات كلية الشرطة -اليوم الإثنين- خلال احتفالية أقيمت داخل أكاديمية الشرطة، أدى خلالها خريجو كلية الشرطة، اليمين القانونية خلف اللواء إبراهيم الرملي كبير معلمي كلية الشرطة.

وصدق اللواء محمود توفق وزير الداخلية، على منح خريجي كلية الشرطة، درجة الليسانس في القانون والشرطة، مع تعيينهم برتبة ملازم تحت الاختبار.

كما صدق على منح خريجي وخريجات قسم الضباط المتخصصين دبلوم علوم الشرطة، مع تعيينهم برتبة ملازم أول تحت الاختبار بهيئة الشرطة.

وقدم حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة، التحية إلى الشهداء، وكتب خريجو كلية الشرطة، بأجسادهم: “أرواح الشهداء.. نجوم مضيئة”.