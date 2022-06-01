أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

اإعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2021 / 2022.

وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 106761 طالب وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 103774 طالب، وبلغت نسبة النجاح 76,8 ٪ بإجمالي عدد 79654 طالب وطالبة.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، ومطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

أوائل الشهادة الإعدادية