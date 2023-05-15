أسماء أبو اليزيد تفاجأ الجمهور بحفل خطوبتها «صور»

أعلنت الساعات الأخيرة النجمة الشابة أسماء أبو اليزيد خطوبتها من مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب ، وذلك في حفل عائلي اقتصدر على أسرة العروسين فقط .

وقامت أسماء أبو اليزيد بنشر صور خطوبتها عبر حسابها الرسمي ” انستجرام” الساعات الماضية ، برغم اتمام الخطوبة 12 مايو الجاري .

وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد الفنية فيلم” الدعوة عامة ” ، وشاركت في بطولته مع محمد عبد الرحمن الشهير ب” توتا” بالوسط الفني وأحمد الفيشاوي ، الفيلم تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي ” كيمز” واخراج وائل فرج ، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.