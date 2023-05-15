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أسماء أبو اليزيد تفاجأ الجمهور بحفل خطوبتها «صور»

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أعلنت الساعات الأخيرة النجمة الشابة أسماء أبو اليزيد خطوبتها من مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب ، وذلك في حفل عائلي اقتصدر على أسرة العروسين فقط

أسماء أبو اليزيد تفاجأ الجمهور بحفل خطوبتها «صور»
أحمد حمدي

أحمد حمدي

8:29 ص, الأثنين, 15 مايو 23

أعلنت الساعات الأخيرة النجمة الشابة أسماء أبو اليزيد خطوبتها من مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب ، وذلك في حفل عائلي اقتصدر على أسرة العروسين فقط .

وقامت أسماء أبو اليزيد بنشر صور خطوبتها عبر حسابها الرسمي ” انستجرام” الساعات الماضية ، برغم اتمام الخطوبة 12 مايو الجاري .

وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد الفنية فيلم” الدعوة عامة ” ، وشاركت في بطولته مع محمد عبد الرحمن الشهير ب” توتا” بالوسط الفني وأحمد الفيشاوي  ، الفيلم تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي ” كيمز” واخراج وائل فرج ، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.

جريدة المال
جريدة المال
أحمد حمدي

أحمد حمدي

8:29 ص, الأثنين, 15 مايو 23