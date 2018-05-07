أسلوب جديد للرقابة على الإدارات التنفيذية بالبنوك

المال - خاصأكد محافظ البنك المركزى، طارق عامر، اهتمام البنك بتحقيق النمو الشامل والإحتوائى للاقتصاد، وخلق فرص العمل من خلال محورين أساسين، الأول يخص الاستقرار النقدى، وإنهاء الاضطرابات والفوضى التى اجتاحت سوق الصرف فى السنوات الماضية، قائلا: «الأن يمكن لأى شركة بناء نموذج أعمالها وتوقع

المال – خاص

أكد محافظ البنك المركزى، طارق عامر، اهتمام البنك بتحقيق النمو الشامل والإحتوائى للاقتصاد، وخلق فرص العمل من خلال محورين أساسين، الأول يخص الاستقرار النقدى، وإنهاء الاضطرابات والفوضى التى اجتاحت سوق الصرف فى السنوات الماضية، قائلا: «الأن يمكن لأى شركة بناء نموذج أعمالها وتوقعاتها».

وأضاف خلال مشاركته بالمؤتمر، أن المحور الثانى يتعلق بالمبادرات المختلفة ذات الفائدة المدعمة، مثل مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى حققت نتائج جيدة «لكن ليست كافية»، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الحوكمة بالبنوك والبنك المركزى، من خلال تشريع جديد تم مناقشة ورقته المبدئية فى اجتماع مجلس الإدارة الأسبوع الماضى، مشيرا إلى أنه يرسخ لأسلوب جديد فى إصدار تراخيص العمل للإدارات التنفيذية بالبنوك، والرقابة عليها.

وتابع: ناقشنا القانون الجديد مع مؤسسات دولية، منها صندوق النقد والبنك الدولى، ومؤسسات أوروبية، ومكاتب الاستشارات والقانون العالمية، مشيراً إلى أن القانون يعمل أيضاً على تقوية مجلس إدارة البنك المركزى، وزيادة سلطاته، ودعم استقلال قراره، بل وتدعيم الرقابة على مجلس إدارته، بما يضمن سلامة ودقة القرار السياسى والاقتصادى المتخذ لحماية مكتسبات البنوك والحفاظ عليها.

كما أشار إلى استهداف معدلات البطالة من خلال النهوض بمستوى القطاع المصرفى الذى يتمتع بسيولة كبيرة، ونسب توظيف أقل من المتوسط، وبالتالى فإن التحدى الأصعب هو الوصول لجميع الطبقات، من خلال العمل على محاور تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: لدينا فرصة كبيرة فى ظل التقدم التكنولوجى المتسارع للوصول لجميع الطبقات بتكلفة أقل بكثير، و«المركزى» قام باستحداث إدارات للتعامل مع التكنولوجيا المالية، حتى يتمكن من وضع قواعد رقابية تضمن حماية القطاع المصرفى من الاختراقات.