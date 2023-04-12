Loading...

«أسكوم للتعدين» تقلص 9.2% من خسائرها خلال 2022 لتصل 82.5 مليون جنيه

Loading...

أظهرت القوائم المالية المستقلة لأسكوم تكبدها صافي خسائر بقيمة 135 مليون جنيه

«أسكوم للتعدين» تقلص 9.2% من خسائرها خلال 2022 لتصل 82.5 مليون جنيه
جهاد سالم

جهاد سالم

12:09 م, الأربعاء, 12 أبريل 23

اعتمد مجلس إدارة شركة أسيك للتعدين – أسكوم ، نتائج الأعمال المجمعة والمستقلة عن عام 2022.

وتضمنت نتائج أعمال أسيك للتعدين – أسكوم، تمكن الشركة من تقليص صافي خسائرها المجمعة بنحو 9.2%، خلال عام 2022، مقارنة بعام 2021.

وتكبدت أسيك للتعدين – أسكوم صافي خسائر بقيمة 82.54 مليون جنيه، مقابل 90.89 مليون خلال عام 2021.

وارتفعت إجمالي إيرادات أسيك للتعدين – أسكوم ، بنحو 45%، إلى 1.36 مليار جنيه خلال 2022 ، مقابل 937.6 مليون جنيه خلال عام 2021.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة لأسكوم تكبدها صافي خسائر بقيمة 135 مليون جنيه، مقابل 252.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

جهاد سالم

جهاد سالم

12:09 م, الأربعاء, 12 أبريل 23