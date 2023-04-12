«أسكوم للتعدين» تقلص 9.2% من خسائرها خلال 2022 لتصل 82.5 مليون جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة أسيك للتعدين – أسكوم ، نتائج الأعمال المجمعة والمستقلة عن عام 2022.

وتضمنت نتائج أعمال أسيك للتعدين – أسكوم، تمكن الشركة من تقليص صافي خسائرها المجمعة بنحو 9.2%، خلال عام 2022، مقارنة بعام 2021.

وتكبدت أسيك للتعدين – أسكوم صافي خسائر بقيمة 82.54 مليون جنيه، مقابل 90.89 مليون خلال عام 2021.

وارتفعت إجمالي إيرادات أسيك للتعدين – أسكوم ، بنحو 45%، إلى 1.36 مليار جنيه خلال 2022 ، مقابل 937.6 مليون جنيه خلال عام 2021.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة لأسكوم تكبدها صافي خسائر بقيمة 135 مليون جنيه، مقابل 252.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.