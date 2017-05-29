أسقف الكنيسة الأسترالية: ندعم مصر في حربها ضد الإرهاب

ولاء البرى استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، الأنبا سوريال‎ ‎أسقف الكنيسة الأرثوذكسية بملبورن الأسترالية ‏وتوابعها، في إطار زيارة أساقفة الكنائس الرسولية الشرقية بأستراليا ونيوزيلندا للقاهرة، لدعم مصر في حربها ضد الإرهاب. ‎ من…

ولاء البرى

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، الأنبا سوريال‎ ‎أسقف الكنيسة الأرثوذكسية بملبورن الأسترالية ‏وتوابعها، في إطار زيارة أساقفة الكنائس الرسولية الشرقية بأستراليا ونيوزيلندا للقاهرة، لدعم مصر في حربها ضد الإرهاب. ‎

من جانبه، أكد الأنبا سوريال أن هدف الزيارة‎ ‎هو مؤازرة مصر والمصريين في هذا التوقيت الصعب الذي يمر به الوطن،‎ ‎وأضاف أن حب مصر يجري في دمنا، وهي ‏المكون الرئيسي لأنفسنا، وأن أي مصري‎ ‎مهاجر يشعر بحنين وحب مضاعف لوطنه.

وأثنى على دور وزارة الهجرة في ربط المصريين بالخارج بوطنهم، من خلال الجهد المبذول لترتيب زيارة الأساقفة للقاهرة ولقائهم بشخصيات بارزة ‏في المجتمع، وتقديم واجب العزاء للبابا تواضروس في شهداء الحوادث الإرهابية الأخيرة‎.

وأوضح أن‎ ‎المصريين بأستراليا يتابعون التحديات ‏التي تواجهها الدولة المصرية، مؤكدًا أن أي ألم يمر بالوطن إنما يؤلم كل مصري محب لوطنه‎،‎ كما عبّر الأنبا سوريال عن أن حب ‏الوطن الذي يسري في دماء أي مصري، يحتم عليه دعمها خلال المرحلة الراهنة‎.

من جهتها، عبرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن تقديرها لجهود الأنبا سوريال ودعم ‏الإبراشية القبطية في ملبورن في دعم كل المشروعات القومية بالوطن، والوقوف بجانب مصر في مختلف المراحل متى احتاجت ذلك، مشيرة لجهودهم فى دعم الاقتصاد المصري من خلال الترويج لشهادة “بلادي” الدولارية بين كل ‏المصريين بأستراليا ونيوزيلندا، حيث ساهم خلال زيارتها الأخيرة لأستراليا بـ”مائتى ألف دولار أسترالي” لشراء شهادات بلادي ‏كحافز ومشجع لكل المواطنين لمساندة الوطن وشراء تلك الشهادات، كما أعلنت الكنيسة في سيدني – بقيادة اﻷنبا دانيال- عن المشاركة ‏بمبلغ مائتي ألف دولار لشراء شهادات بلادي لدعم الاقتصاد المصري.‏

ووصفت الوزيرة مواقف الأنبا سوريـال بالوطنية الشديدة، وهى واحدة من مواقف كثيرة أبرزها مساندته لشراء الأقباط شهادات قناة ‏السويس الوطنية وتشجيعه لهم على تقديم الكثير للوطن.‏