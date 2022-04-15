سيـــاســة

أسفر عن إصابة واعتقال عشرات المصلين.. مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى

وما تبع هذا الاقتحام من أعمال عنف تعرض لها الفلسطينيون في باحات المسجد الأقصى
أحمد إسماعيل 7:20 م, الجمعة, 15 أبريل 22 7:20 م, الجمعة, 15 أبريل 22

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أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، اليوم ١٥ ابريل ٢٠٢٢، اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى المُبارك، وما تبع هذا الاقتحام من أعمال عنف تعرض لها الفلسطينيون في باحات المسجد الأقصى، مما أسفر عن إصابة واعتقال العشرات من المُصلين.

وأكد السفير حافظ على ضرورة ضبط النفس وتوفير الحماية الكاملة للمصلين المسلمين والسماح لهم بأداء الشعائر الاسلامية في المسجد الأقصى الذي يُعد وقفًا إسلاميًا خالصًا للمسلمين.

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وأعاد المتحدث باسم وزارة الخارجية التأكيد على رفض العنف والتحريض بكافة أشكاله، بما في ذلك الدعوات المُطالبِة باقتحام المسجد الأقصى المُبارك خلال شهر رمضان المُعظم، محذرًا من مغبة ذلك على الاستقرار والأمن في الأراضي الفلسطينية والمنطقة.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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