أسعار ومواصفات «MG HS» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات MG HS موديل 2022 التى يتم طرحها عبر 3 فئات داخل السوق المحلية.

وحددت أسعار طرازات «MG HS» الفئة الأولى «Baseline» بقيمة بلغت 630 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Luxury» بنحو 635 ألف جنيه، والفئة الثالثة «LFC Edition» بـ640 ألف خلال سبتمبر الحالي.

وينتمي طراز «MG HS» لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

الأبعاد الخارجية

الطول 4574 مم العرض 1876 مم الارتفاع 1685 مم سعة الشنطة الخلفية 463 لتر

مواصفات إم جي HS موديل 2022

زودت سيارات إم جي HS موديل 2022 فئة «Luxury» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد 6 وسائد هوائية، وأنظمة الفرامل المتعددة -ABS EBD – CBC – TCS – VDC- HAZ – HHC – BDW – ARP – HDC».

وتقدم السيارة ببعض وسائل الأمان الأخرى، ومنها «فرامل يد كهربائية – نظام مراقبة النقطة العمياء – خاصية التحذير عند فتح الأبواب فى حال مرور السيارات بالقرب – التحذير عند الانعطاف من الحارة المرورية – نظام مراقبة ضغط الإطارات».

ودعمت طرازات «MG HS» بمجموعة من التجهيزات والكماليات، من أبرزها «مصابيح ليد أمامية وخلفية مدعومة بإمكانية التشغيل أتوماتيكيًّا – مصابيح ضباب خلفية – خاصية طي وتسخين المرايات الجانبية كهربائيًّا – إمكانية فتح الشنطة الخلفية أتوماتيكيًّا – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية – فتحات شكمان مزوجة – جنوط رياضية 18 بوصة».

وزودت سيارات «MG HS» ببعض الكماليات الأخرى منها «مثبت سرعة – خاصية الدخول الذكي – زر نظام القيادة الرياضية عبر عجلة القيادة – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مكيف هواء ثنائي التحكم مع وجود مخارج خلفية وسخانات فى المقاعد الأمامية – إمكانية تعديل المقاعد الأمامية كهربائيًا – فتحة سقف بانوراما».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «شاشة عدادات ذكية 12.3 بوصة – شاشة وسائط 10.1 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول ، وغيرها».

وزودت سيارات ام جي HS فئة «LFC Edition» بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن بينها «فرش رياضي داخلي أحمر اللون – شعار نادي ليفربول، وغيرها».

ألوان MG HS موديل 2022

دعمت سيارات MG HS داخل السوق المحلية عبر مجموعة من الألوان المتعددة ومنها «الأحمر – الأزرق – الأبيض – الأسود».