أسعار ومواصفات «BYD F3» موديل 2023 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «BYD، ولادا» فى مصر، عن أحدث أسعار سيارات BYD F3 موديل 2023 التى يتم تقديمها عبر فئتين داخل السوق المحلية.

وحددت أسعار طرازات BYD F3 موديل 2023 الفئة الأولى «M/T» بقيمة بلغت 275 ألف جنيه، والفئة الثانية «A/T» بنحو 310 آلاف جنيه داخل السوق المحلية خلال أغسطس الحالى.

وينتمي طراز «BYD F3» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “مانيوال”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «BYD»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات BYD F3 موديل 2023

دعمت سيارات BYD F3 ببعض المواصفات وسائل الأمان؛ من بينها «وسادة هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD».

وزودت ببعض التجهيزات ومنها «مصابيح ضباب – مصابيح خلفية LED – مكيف هواء – باور ستيرنيج – عجلة قيادة قابلة للتعديل – مرايات جانبية كهربائية – إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة – لوحة عدادات مضيئة LED».

وتحتوى السيارة على بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «زجاج كهربائي أمامي وخلفي – زجاج أمامي مظلل – مسند يد – إمكانية طي المقاعد الخلفية – جنوط رياضية 15 بوصة – كما دعمت بنظام ترفيهي مكون من راديو مزود بمدخل صوت خارجي AUX، وغيرها».