أسعار ومواصفات «هيونداي i20» موديل 2022

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» فى مصر، عن أحدث أسعار سيارات هيونداي i20 موديل 2022 التى يتم تقديمها عبر 4 فئات داخل السوق المحلية.

وقدرت أسعار طرازات هيونداي i20 موديل 2022 الفئة الأولى «Spirit» بنحو 400 ألف جنيه، والفئة الثانية «Dynamic» بـ420 ألفًا، والفئة الثالثة «Elite» بـ430 ألفًا، والفئة الرابعة «Ultimate» بنحو 440 ألف جنيه خلال أغسطس الحالي.

وينتمي طراز هيونداي i20 لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، يخرج قوة 99 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

مواصفات هيونداي i20 موديل 2022

تقدم سيارات هيونداي i20 – الفئة الأولى – بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ ومنها «عدد 2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية – وفرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل – نظام التوازن الإلكتروني – برنامج التوازن عند صعود المرتفعات – خاصية توقف المركبة عند التصادم – نظام مراقبة ضغط الإطارات – جهاز تحذير للمسافات الخلفية».

وزودت السيارة بمجموعة ببعض التجهيزات والكماليات؛ من بينها «مثبت سرعة – مانع تشغيل المحرك – مرايات جانبية كهربائية مزودة بخاصية التسخين مع وجود إشارات جانبية – مقاعد من القماش – مسند يد أمامي -مكيف هواء يدوي – إمكانية طي المقاعد الخلفية».

وتحتوي على نظام ترفيهي مكون من «4 مكبرات صوتية – شاشة وسائط 3.8 بوصة، مدخل USB- عجلة قيادة متعددة الوظائف – بلوتوث – شاحن خلفي، وغيرها».

دعمت طرازات هيونداى i20 – الفئة الثانية – بالتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها «كاميرا خلفية – عجلة القيادة قابلة للامالة والامتداد – مكيف هواء أوتوماتيك – إضاءة داخلية خافتة – مفتاح ذكي – خاصية تشغيل إدارة المحرك عن بعد – شاشة وسائط 8 بوصة مدعمة لأنظمة تشغيل التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وآبل كار بلاي – عدد 6 مكبرات صوتية، وغيرها».

في المقابل، تقدم سيارات هيونداي i20- الفئة الثالثة – بالتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، من بينها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح خلفية بإضاءة LED- شبكة أمامية مطلاة باللون الأسود -حليات خارجية من الكروم، وغيرها».

في حين، تزيد الفئة الرابعة ببعض الكماليات الأخرى، من بينها «وسائد هوائية جانبية – مرآة ذاتية التعتيم – جهاز تحذير للمسافات الأمامية – عجلة القيادة وناقل الحركة مكسوة من الجلد – جنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».

ألوان هيونداي i20

تقدم طرازات هيونداى i20 عبر مجموعة من الألوان المتعددة داخل السوق المحلية؛ كالنحو التالى: