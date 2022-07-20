أسعار ومواصفات «هيونداي i20» موديل 2022 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» فى مصر، عن أحدث أسعار سيارات هيونداي i20 موديل 2022 التى يتم تقديمها عبر 4 فئات داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «غبور أوتو»، حددت أسعار طرازات هيونداي i20 الفئة الأولى «Spirit» بقيمة بلغت 385 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Dynamic» بنحو 405 آلاف، والفئة الثالثة «Elite» بـ415 ألفًا، والفئة الرابعة «Ultimate» بـ425 ألف جنيه خلال يوليو الحالي.

يذكر أن مجموعة «غبور أوتو» أقرت زيادات في أسعار سيارات هيونداي i20 بقيمة بلغت 15 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال الشهر الحالى.

وينتمي طراز هيونداي i20 لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، يولد قوة 99 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

مواصفات هيونداي i20 موديل 2022

زودت سيارات هيونداى i20 – الفئة الأولى- بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان؛ من بينها «عدد 2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام التوازن الإلكتروني، وبرنامج التوازن عند صعود المرتفعات، وخاصية توقف المركبة عند التصادم، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وجهاز تحذير للمسافات الخلفية».

ودعمت السيارة بمجموعة ببعض التجهيزات والكماليات؛ ومنها «مثبت سرعة، ومانع تشغيل المحرك، مرايات جانبية كهربائية مزودة بخاصية التسخين مع وجود إشارات جانبية، مقاعد من القماش، ومسند يد أمامي، مكيف هواء يدوي، وإمكانية طي المقاعد الخلفية».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من “عدد 4 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 3.8 بوصة، مدخل USB، عجلة قيادة متعددة الوظائف، بلوتوث، شاحن خلفي، وغيرها”.

فيما تقدم طرازات هيونداى i20 – الفئة الثانية- بنفس التجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها «كاميرا خلفية، وعجلة القيادة قابلة للامالة والامتداد، مكيف هواء أوتوماتيك، إضاءة داخلية خافتة، مفتاح ذكي، خاصية تشغيل إدارة المحرك عن بعد، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة لأنظمة تشغيل التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وآبل كار بلاي، وعدد 6 مكبرات صوتية، وغيرها».

وزودت سيارات هيونداي i20 – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية، ومصابيح خلفية بإضاءة LED، وشبكة أمامية مطلاة باللون الأسود، حليات خارجية من الكروم، وغيرها».

تزيد الفئة الرابعة ببعض الكماليات الأخرى، من بينها «وسائد هوائية جانبية، و مرآة ذاتية التعتيم، وجهاز تحذير للمسافات الأمامية ، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسوة من الجلد، وجنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».

ألوان هيونداي i20

تقدم طرازات هيونداي i20 عبر مجموعة من الألوان المتعددة داخل السوق المحلية؛ كالنحو التالى: