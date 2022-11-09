أسعار ومواصفات «هيونداي i20» بعد زيادة الدولار

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي»، عن زيادة أسعار سيارات هيونداي i20 موديل 2022 بقيمة تتراوح بين 30 إلى 55 ألف جنيه لبعض الفئات، خاصة بعد زيادة أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها “الدولار”، الذى تجاوز 24 جنيهًا في البنوك خلال نوفمبر الحالى.

أسعار هيونداي I20

الفئة السعر Spirit 485 Dynamic 515 Elite 535 Ultimate 555 القيمة بالأف جنيه

مواصفات هيونداي I20

ينتمي طراز هيونداي i20 لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، بقوة 99 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وزودت السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان؛ ومنها «عدد 2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية – وفرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل – نظام التوازن الإلكتروني – برنامج التوازن عند صعود المرتفعات – خاصية توقف المركبة عند التصادم – نظام مراقبة ضغط الإطارات – جهاز تحذير للمسافات الخلفية».

ودعمت «هيونداي I20» ببعض التجهيزات والكماليات؛ من بينها «مثبت سرعة – مانع تشغيل المحرك – مرايات جانبية كهربائية مزودة بخاصية التسخين مع وجود إشارات جانبية – مقاعد من القماش – مسند يد أمامي -مكيف هواء يدوي – إمكانية طي المقاعد الخلفية».

وتحتوي على نظام ترفيهي مكون من «4 مكبرات صوتية – شاشة وسائط 3.8 بوصة، مدخل USB- عجلة قيادة متعددة الوظائف – بلوتوث – شاحن خلفي، وغيرها».

وتقدم طرازات هيونداى i20 – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها «كاميرا خلفية – عجلة القيادة قابلة للامالة والامتداد – مكيف هواء أوتوماتيك – إضاءة داخلية خافتة – مفتاح ذكي – خاصية تشغيل إدارة المحرك عن بعد – شاشة وسائط 8 بوصة مدعمة لأنظمة تشغيل التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وآبل كار بلاي – عدد 6 مكبرات صوتية، وغيرها».

ودعمت «هيونداى i20»- الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، من بينها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح خلفية بإضاءة LED- شبكة أمامية مطلاة باللون الأسود -حليات خارجية من الكروم، وغيرها».

وتزيد الفئة الرابعة ببعض الكماليات الأخرى، من بينها «وسائد هوائية جانبية – مرآة ذاتية التعتيم – جهاز تحذير للمسافات الأمامية – عجلة القيادة وناقل الحركة مكسوة من الجلد – جنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».

ألوان هيونداي i20

تقدم طرازات هيونداي i20 عبر مجموعة من الألوان المتعددة داخل السوق المحلية؛ كالنحو التالى: