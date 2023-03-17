أسعار ومواصفات «هيونداي i20» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت مجموعة «جي بي كورب»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان»، عن زيادة أسعار سيارات هيونداي i20 والتى يتم تقديمها عبر 4 فئات خلال مارس الحالى.

أسعار هيونداي i20

الفئة السعر Spirit 625 Dynamic 660 Elite 685 Ultimate 710 القيمة بألالف جنيه

وتزود

i20 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 99 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وتقدم سيارات هيونداي i20 – الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد 2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق و توزيع إلكتروني للفرامل، ونظام التوازن الإلكتروني، وبرنامج التوازن عند صعود المرتفعات، وخاصية توقف المركبة عند التصادم، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وجهاز تحذير للمسافات الخلفية».

ودعمت السيارة بمجموعة ببعض التجهيزات والكماليات، ومنها «مثبت سرعة، ومانع تشغيل المحرك، مرايات جانبية كهربائية مزودة بخاصية التسخين مع وجود إشارات جانبية، مقاعد من القماش، ومسند يد أمامي، مكيف هواء يدوي، وإمكانية طي المقاعد الخلفية».

وتحتوي على نظام ترفيهي مكون من “عدد 4 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 3.8 بوصة، مدخل USB، عجلة قيادة متعددة الوظائف، بلوتوث، شاحن خلفي، وغيرها”.

وزودت طرازات هيونداي i20 – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من أبرزها «كاميرا خلفية، وعجلة القيادة قابلة للامالة والامتداد، مكيف هواء أوتوماتيك، إضاءة داخلية خافتة، مفتاح ذكي، خاصية تشغيل إدارة المحرك عن بعد، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة لأنظمة تشغيل التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وآبل كار بلاي، وعدد 6 مكبرات صوتية، وغيرها».

دعمت سيارات هيونداي i20 – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من بينها «مصابيح ضباب أمامية، ومصابيح خلفية بإضاءة LED، وشبكة أمامية مطلاة باللون الأسود، حليات خارجية من الكروم، وغيرها».

فيما تزيد “الفئة الرابعة” ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى، ومنها «وسائد هوائية جانبية، و مرآة ذاتية التعتيم، وجهاز تحذير للمسافات الأمامية، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسوة من الجلد، وجنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».