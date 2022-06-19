أسعار ومواصفات «هيونداي توسان» موديل 2022 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات هيونداي توسان موديل 2022 الفئة الأولى «Smart» بقيمة بلغت 595 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Smart Plus» بنحو 625 ألفًا، والفئة الثالثة «Modern» بـ660 ألفًا، والفئة الرابعة «Advanced» بـ715 ألفًا، والفئة الخامسة «Premium» بنحو 755 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال يونيو الحالى.

يذكر أن مجموعة «غبور أوتو» أقرت زيادات في أسعار سيارات هيونداي توسان بقيمة بلغت 20 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال الشهر الحالى.

ينتمي طراز «هيونداي توسان» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 180 “حصان”، وعزم أفصى للدوران 265 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات الملعنة عن «هيونداي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، فى غضون 9 ثواني.

مواصفات هيونداي توسان 2022

دعمت سيارات هيونداي توسان موديل 2022 الفئة الأولى «Smart» بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد 6 وسائد هوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الالكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند صعود المرتفعات والمنحدرات «HAC -HDC»، وفرامل يد كهرباء، وتعليق تلقائي لفرامل اليد “Auto Hold”.

تقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات الأخرى، ومن أبرزها «مثبت ومحدد سرعة، وحساس إضاءة أتوماتيك، ومفتح ذكي، وخاصية تشغيل المحرك عن بعد، وامكانية طي المقاعد الخلفية، ومصابيح ضباب أمامية مع وجود إضاءة نهارية وإرشادية led، وجهاز تحذير المسافات الخلفية، وحامل سقف، وسبويلر خلفي بإضاءة مرتفعة للفرامل led، ومرايات جانبية قابلة للطي كهربائيًا مدعمة بإشارات led، وشبكة أمامية بطلاء فضي، ومسند يد أمامي مع صندوق تخزين، وعجلة القيادة قابلة للإمالة والامتداد، ومكييف هواء مع وجود مخارج خلفية، وفرش قماش للمقاعد، وجنوط رياضية 17 بوصة، وغيرها»

تحتوى على نظام ترفيهي مكون من “عدد 6 مكبرات صوتية، وشاحن USB، ومخرج كهرباء 12 فولت، وزجاج خلفي داكن اللون، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة لأنظمة تشغيل التطبيقات الذكية أندوريد أوتو وآبل كار بلاي، ومدخل USB، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وبلوتوث، ونظام التعرف على الصوت، وغيرها”.

زودت طرازات «توسان 2022» – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «كاميرا للرؤية الخلفية، وعجلة قيادة مسكوة من الجلد، وشاشة عدادات 10.25 بوصة، وناقل حركة الكتروني، وخاصية التحكم فى ناقل الحركة من عجلة القيادة، وشاحن هوائي للهواتف المحمولة، ومكييف هواء أتوماتيك، وغيرها».

دعمت طرازات هيونداي توسان – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «جهاز تحذير المسافات الأمامية، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، ومرآه داخلية ذاتية التعتيم، وجنوط رياضية 18 بوصة، وشبكة أمامية رياضية من الكروم الغامق، وحليات بالاكصدام، وحزام كروم ستان خارجي للابواب، ومصابيح أمامية بإضاءة LED، ومصابيح خلفية LED، وأعتاب داخلية كروم، ووحدة التحكم العلوية بإضاءة LED، وفتحة سقف كهربائية، وغيرها».

زودت سيارات «توسان» – الفئة الرابعة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة فى الفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «إضاءة داخلية امبيانت، وجميع المنافذ كهربائية، ومقاعد خلفية قابلة للطي من الشنطة، وتنجيد فاخر للابواب، وتعديل مقعد السائق كهربائيًا، وزجاج حراي، وشاشة وسائط 10.25 بوصة، والنظام الصوتي BOSE مبكر للصوت مكون من 7 مكبرات صوتية، ونظام التتبع الملاحي، وجنوط رياضية 19 بوصة، وغيرها».

تقدم طرازات «توسان»- الفئة الخامسة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «كاميرا 360 درجة، وتحديد و تحذير من الاصطدام من الامام، ونظام تحذير عند الخروج من المسار، وخاصية المحافظة علي القيادة في المسار، ورؤية النقطة العمياء في الشاشة الامامية، وتحذير عن رجوع السيارة من الاجسام المتحركة، وتحكم كهربائي في مقعد السائق، وخاصية تبريد المقاعد الامامية، وفتح الشنطة الخلفية كهربائيا».